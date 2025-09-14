OREO保險庫｜如果世界末日OREO將成為唯一零食？ OREO建保險庫永久保存經典配方

說到世界末日，大家可能會即時聯想到糧食危機、能源短缺，但讀者們又有沒有想過，當一切資源都消失，地球上唯一能被完整保存下來嘅零食，竟然會是OREO餅乾？其實OREO品牌曾經因一則「小行星撞地球」新聞，特別建立了「OREO保險庫」，以確保其經典餅乾及祕密配方能夠世代相傳，即使人類面對滅世危機，依然可以食到最後一塊餅乾。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

因小行星傳聞而建「OREO保險庫」

時間回到 2020 年 8 月，美國天文學家泰森（Neil deGrasse Tyson）透露，一顆直徑僅 2 公尺的小行星「2018 VP1」可能會在當年的 11 月 2 日撞擊地球。雖然 NASA 之後澄清，小行星撞擊地球的機率只有 0.41%，並不會造成世界末日，但 OREO 就藉着這則新聞發揮創意，宣布在挪威斯瓦爾巴全球種子庫（Svalbard Global Seed Vault）附近，建立一座「國際 OREO 保險庫」（Global Oreo Vault），就算全球發生災難，OREO經典餅乾同秘方都能妥善保存，留給未來世代。

廣告 廣告

OREO在挪威建立一座「國際 OREO 保險庫」（Global Oreo Vault）

OREO經典餅乾同秘方都能妥善保存

OREO經典餅乾同秘方都能妥善保存

保險庫設計如「零食版諾亞方舟」

「OREO保險庫」靈感取自挪威的末日種子庫，這個被譽為「全球農業的諾亞方舟」的設施保存住各種非基因改造農作物種子，以防止地球發生危機時種源滅絕。OREO 依樣畫葫蘆，以鋼筋混凝土建造出能抵禦自然災害的保險庫，庫內儲存的餅乾更用上絕緣材料密封，能抵受零下 80 度至攝氏 150 度的極端溫度，可以阻隔濕氣、空氣同光線，以確保數十年後依然可食用。OREO十分重視要世代相傳其配方，所以就連配方文件亦特意用防火紙印製放進其保險庫。對「OREO保險庫」有興趣的讀者，可以觀看以下的影片！

圖片來源：OREO

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？

食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角

結業潮2025｜四季常餐宣布灣仔店月底結業 僅餘中環店

結業潮2025｜土瓜灣應援茶飲小店「裕吉堂」9月底結業 店家預告同區重開兼插旗啟德 Collar成員亦曾現身支持

港父女打風瘋搶辛辣麵 一人一車惹熱議 網民嘲諷：幫人清貨尾

食客網上插壽司郎張櫈污糟 反遭網民圍攻呢樣嘢

結業潮2025｜大角咀韓式打卡食店「新沙洞大排檔」9月中結業 臨別推訂位優惠

麥當勞新推出芫茜醬 引發「玩食物風潮」網民：合理懷疑目的係分裂社會

麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？

米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線

台網民熱議「珍珠天花板」推薦名單 其中邊間香港有分店？ 最多網民大推呢間？

泰泰無償借場舉辦泰星Freen應援活動 網上教「齋拎應援唔食嘢」策略 主辦方取消活動兼發聲明反擊變羅生門

食客Threads分享食完飯「唔夠錢埋單」 暖心老闆一句霸氣解圍

食客Threads斥糖水含玻璃碎片 購自連鎖甜品店銅鑼灣店 事主：已報食環署

爆紅捲捲意粉是甚麼？推介5間餐廳有得食！

網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」

食客Threads呻「最Bad Trip體驗三甲」杭州菜老店天香樓天價晚餐 網民分享「潛規則」

養和驚見$88「兩餸飯」惹熱議 網民讚質素媲美酒店 大推一款招牌菜

香港咖啡店地圖APP爆紅！港男自製 近200間Cafe 網民大推+狂畀建議以防變中伏集中地

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？