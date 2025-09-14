同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
OREO保險庫｜如果世界末日OREO將成為唯一零食？ OREO建保險庫永久保存經典配方
你有沒有想過，當世界末日來臨，地球上一切資源都消失，唯一能被完整保存下來嘅零食，竟然會是OREO餅乾，即睇內文：
說到世界末日，大家可能會即時聯想到糧食危機、能源短缺，但讀者們又有沒有想過，當一切資源都消失，地球上唯一能被完整保存下來嘅零食，竟然會是OREO餅乾？其實OREO品牌曾經因一則「小行星撞地球」新聞，特別建立了「OREO保險庫」，以確保其經典餅乾及祕密配方能夠世代相傳，即使人類面對滅世危機，依然可以食到最後一塊餅乾。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
因小行星傳聞而建「OREO保險庫」
時間回到 2020 年 8 月，美國天文學家泰森（Neil deGrasse Tyson）透露，一顆直徑僅 2 公尺的小行星「2018 VP1」可能會在當年的 11 月 2 日撞擊地球。雖然 NASA 之後澄清，小行星撞擊地球的機率只有 0.41%，並不會造成世界末日，但 OREO 就藉着這則新聞發揮創意，宣布在挪威斯瓦爾巴全球種子庫（Svalbard Global Seed Vault）附近，建立一座「國際 OREO 保險庫」（Global Oreo Vault），就算全球發生災難，OREO經典餅乾同秘方都能妥善保存，留給未來世代。
保險庫設計如「零食版諾亞方舟」
「OREO保險庫」靈感取自挪威的末日種子庫，這個被譽為「全球農業的諾亞方舟」的設施保存住各種非基因改造農作物種子，以防止地球發生危機時種源滅絕。OREO 依樣畫葫蘆，以鋼筋混凝土建造出能抵禦自然災害的保險庫，庫內儲存的餅乾更用上絕緣材料密封，能抵受零下 80 度至攝氏 150 度的極端溫度，可以阻隔濕氣、空氣同光線，以確保數十年後依然可食用。OREO十分重視要世代相傳其配方，所以就連配方文件亦特意用防火紙印製放進其保險庫。對「OREO保險庫」有興趣的讀者，可以觀看以下的影片！
圖片來源：OREO
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
結業潮2025｜土瓜灣應援茶飲小店「裕吉堂」9月底結業 店家預告同區重開兼插旗啟德 Collar成員亦曾現身支持
結業潮2025｜大角咀韓式打卡食店「新沙洞大排檔」9月中結業 臨別推訂位優惠
麥當勞新推出芫茜醬 引發「玩食物風潮」網民：合理懷疑目的係分裂社會
米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線
台網民熱議「珍珠天花板」推薦名單 其中邊間香港有分店？ 最多網民大推呢間？
泰泰無償借場舉辦泰星Freen應援活動 網上教「齋拎應援唔食嘢」策略 主辦方取消活動兼發聲明反擊變羅生門
食客Threads分享食完飯「唔夠錢埋單」 暖心老闆一句霸氣解圍
食客Threads斥糖水含玻璃碎片 購自連鎖甜品店銅鑼灣店 事主：已報食環署
網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」
食客Threads呻「最Bad Trip體驗三甲」杭州菜老店天香樓天價晚餐 網民分享「潛規則」
養和驚見$88「兩餸飯」惹熱議 網民讚質素媲美酒店 大推一款招牌菜
香港咖啡店地圖APP爆紅！港男自製 近200間Cafe 網民大推+狂畀建議以防變中伏集中地
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
食物安全｜南韓Orion魚仔蛋糕驗出霉菌 7月曾攔截同品牌問題批次 食安中心急令回收新批次
食物安全中心於9月13日緊急呼籲市民停食一款南韓進口「Orion」魚形包裝蛋糕（6件裝，174克），因產品可能含霉菌。涉事批次最佳食用日期為2025年12月9日，經銷商僑豐行有限公司已啟動回收，市民可致電熱線2614 2686查詢。Yahoo Food ・ 8 小時前
nano banana 教學｜足不出戶，用生活照，只需用 10 秒即幫你製作出正裝證件照！
nano banana 可以玩出特別的人像照，當然也可變出堪用的證件照，那麼一於製作出很多人都想拍的韓式證件照，只需 10秒就可完成。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
屯門小坑村壯漢猝死 原因有待調查
【on.cc東網專訊】今早(14日)11時40分，屯門小坑村一村屋一名姓陳(40歲)男住戶，被業主揭發在客廳昏迷。救護員接報趕至，發現陳男已無呼吸無脈搏，奄奄一息，隨即把他送往屯門醫院搶救，惜告不治。死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 1 天前
油麻地男欠租遭3人棍毆 2漢涉傷人被捕1人在逃
警方接獲今(14日)凌晨近4時接獲一名50歲姓文男子報案，指自己在油麻地彌敦道383號平安大廈一單位被三人以膠棍襲擊，匪徒其後逃去。警員接報到場，其後在上址發現兩名分別姓范（54歲）及姓劉（54歲）的男子。經初步調查，范男及劉男涉嫌「傷人」被捕，現正被扣留調查。 事主頭部受傷，清醒被送往廣華醫院治理。案中仍有一名am730 ・ 1 天前
你未必知道10個香港機場服務！免費電話、淋浴間 漏帶文件有專人送遞？
就算經常出入香港國際機場，都不代表大家熟悉機場～今次Yahoo Travel為大家細數10個香港國際機場的服務！行李太重？有行李送遞/搬運/寄存服務；漏了文件，有文件送遞或打印、影印及掃描服務；電話沒電，有充電設施及免費電話；就連淋浴設施、銀行及外幣找換、電動車等都有，你又試過哪一項？Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
日本將制定廁所標準 目標減少女廁排隊時間
日本政府打算要減少在大型活動期間，女廁要排長龍的問題，並計劃制定指引要求設立指定的廁所數量，來解決男女在排隊輪候廁所的時間差異。 日本媒體報道，內閣早於今年6月就舉行了會議，在經濟財政管理的「基本方針」上，明確提出要改善廁所的使用環境。在7月更首次舉行跨部門會議，並由國土交通省成立專家小組，研判在往後推出先行模式am730 ・ 1 天前
《港樓》土瓜灣壹沐首輪平均成交呎價約1.83萬元
恒地(00012.HK)旗下土瓜灣新盤「壹沐」第一期首輪銷售沽出75伙，平均成交價約655.95萬，平均成交呎價18,281元。恒基物業代理有限公司董事及營業(一)部總經理林達民表示，當中，約有3成買家的名稱為普通話注音。 首輪有大手客購入4個單位，發展商透露為投資客，擬作收租用途，預計淨回報介乎3.5厘至4厘。 林達民相信，隨著壹沐越接近入伙期，銷情將會更加理想。(sl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 58 分鐘前
全球首屆高達主題跑10月尖沙咀星光大道舉行！參加可獲主題T-Shirt+紀念毛巾+完賽獎牌+吹氣高達道具
高達迷不單止宅在家砌模型，更將要集體出動跑步！10月19日將舉行全球首屆的高達主題跑，一眾粉絲穿上高達紀念T-shirt，帶着吸睛的吹氣高達道具，浩浩蕩蕩於尖沙咀星光大道放跑，場面極具紀念價值，更備有多款加購包，高達迷定要盡力搶購。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
東九龍過山線明年上半年招標 議員冀最快同年批出
【on.cc東網專訊】有勞工團體就東九龍過山線最新進展與路政署署長會面。議員鄧家彪在會後指2026年上半年會發出招標文件，期望最快同年批出承辦商。他認為近年有不同新技術，相信未來招標不會規定承建商使用特定技術，又認為若然承辦商能加快進度必然會加分。on.cc 東網 ・ 2 小時前
Kodak盲盒相機是「復古相機界Labubu」？特別版被炒價10倍價錢，LOG-ON以外還有哪裡搶？
掀起熱潮的Kodak Charmera盲盒相機，復古魅力無敵！Kodak Charmera靈感來自1987年經典Fling一次性相機，這款新系列以7款復古彩繪盲盒限量發售，含神秘透明隱藏版，驚喜滿滿。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
iPhone 17系列價格破發 拼多多直降近1,000元
在蘋果 iPhone 17 系列正式啟動預購幾天後，一貫以「破發快、降幅大」著稱的拼多多平台，其人民幣（下同）百億補貼專區已火速推出 iPhone 新品，其中 iPhone 17 系列直降近 1,000 元，成為全網已知降價力度最大的首鉅亨網 ・ 6 小時前
讓男人更在意你？4個「心理技巧」悄悄勾住他，讓感情永遠保持新鮮！
有人形容愛情就像放風箏，太緊會斷，太鬆會飛走。經營關係的關鍵，不是單方面討好，而是讓彼此在互動中感受到在乎與吸引力。以下4個心理技巧，可以幫助感情保持張力，讓對方更重視你。姊妹淘 ・ 31 分鐘前
中信里昂:iPhone 17在京東首分鐘交易量已超iPhone 16全日
中信里昂發報告指，9月9日蘋果推出了全新的iPhone 17系列，並開啟預購，消費者將於9月19日開始收到產品。在預購方面，iPhone 17系列在京東平台的首分鐘交易量已超去年iPhone 16全日的交易量，該行認為這受惠於其外觀設計的改變。在該行的覆蓋範圍內，對iPhone出貨量高度相關的公司包括：高偉電子(01415)、鵬鼎控股、藍思科技(06613)、東山精密、瑞聲科技(02018)、比亞迪電子(00285)、富士康工業互聯網和舜宇光學(02382)。 (CW)infocast ・ 5 小時前
遭揭提前處理食材 西貝叫停開放參觀廚房
【on.cc東網專訊】內地網紅羅永浩日前公開投訴連鎖餐飲集團「西貝」以預製菜奉客，西貝始創人賈國龍則堅稱旗下門店沒有一道是預製菜，還開放後廚讓社會人士參觀。惟開放參觀後廚僅維持兩天，西貝周日（14日）決定暫停活動，原因是為保障後廚的食品安全標準及門店的正常經營。on.cc 東網 ・ 3 小時前
蜜粉推介2025｜上臉實測5款定妝蜜粉 開價VS專櫃！李時安爆款令人失望？「這款」出汗後妝感如奶油肌、Jisoo同款持妝力高｜美編實測
即使已經踏入9月，香港仍然持續高溫，潮濕翳焗的天氣令精心打扮的各位相當頭痛。想擁有貼服持久的底妝，最後定妝這一步相當重要，這次美編實測精選了5款人氣蜜粉，包括Keep in Touch、THREE、LAURA MERCIER、Dior以及YSL Beauté，品牌涵蓋低中高價位及不同功能。部份效果令編輯相當驚訝，亦有產品保持一貫實力，想知結果即睇下文！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
泰國菜推介2025｜15間超水準香港泰國菜餐廳！泰國米芝蓮推介金邊粉/泰廚坐鎮/4小時任食泰菜
泰國菜無人不愛，特別是天氣炎熱跟胃口不佳時，總是能勾起大家食慾，以致香港越開越多泰國菜館。即使沒有時間去「小泰國」九龍城也不要緊，因為今次Yahoo Food就為大家精選了15間超水準泰國菜推介，當中更包括由泰國米芝蓮推介、過江龍泰菜、泰廚坐鎮等等，價錢有平有貴，任君選擇。Yahoo Food ・ 8 小時前
家常菜食譜│日式薯仔煮豬肉 薄豬肉片更好佐飯
日式薯仔煮肉不論煮牛肉或豬肉也是非常之好下飯的小菜，方便又快手。不過煮這個菜式時，如果用上火鍋那種薄肉片，煮起來便更方便。但這種肉片因為比較薄，容易熟，所以最好先把甘筍和薯仔煮腍才跟調味一起後加，吃起來便不會過老。即睇如何製作薯仔煮豬肉：Yahoo Food ・ 8 小時前
《頭文字D》20周年 4K修復版9月17重映 劉偉強自豪為漆黑山道添生命 感激飄移車手搵命搏
劉偉強與麥兆輝經典作品《頭文字D》今年上映20周年，世界各地「頭D迷」（《頭文字D》粉絲暱稱）舉辦不同慶祝活動。香港作為電影的原產地，隆重其事，電影4K修復杜比全景聲9月17日重返大銀幕。劉導非常滿意，讚嘆：「好自豪，點解20年前拍到一部咁好睇嘅戲？真係搵命搏！」他坦言不會開拍續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 28 分鐘前
The Outnet Promo Code香港優惠碼｜2025年9月限時低至15折/免運費/免費退貨/網購教學
如果想買平價名牌手袋，不妨到The Outnet尋寶，The Outnet最近減價區低至15折，今期必買名牌產品有女裝Gucci手袋折後低至$12,650、COPERNI牛仔外套低至15折、男裝Thom Browne polo衫平了近萬元！跟各位詳細介紹簡約輕奢時尚網站The Outnet，這裡會定期更新The Outnet Promo Code、The Outnet優惠碼，讓大家在The Outnet hk以優惠價購物。即睇以下The Outnet網購教學，免運費詳情與退貨教學，更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 7 小時前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 7 小時前