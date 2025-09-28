本人出面回應了 權喜原手機有范國宸自拍

▲味全龍韓籍啦啦隊成員權喜原（如圖），今（28）日發文表示，在球場短暫弄丟手機，不料卻出現陌生自拍，不料竟是富邦悍將的范國宸，本人也火速出現回應：「抱歉以為是球隊情蒐人員的手機」。（圖／翻攝自hee._.tty）

[NOWnews今日新聞] 富邦悍將今（28）日下午5點05分，即將在台北天母棒球場，客場挑戰味全龍，賽前氣氛相當緊張。不過比賽尚未開打，就發生意外插曲，味全龍韓籍啦啦隊成員權喜原在Threads發文表示，手機在球場上不見，找回後竟意外發現，相簿多出富邦球員范國宸與戴培峰的自拍，范國宸也火速出現在留言區回應：「萬分抱歉我們以為是球隊情蒐人員的手機」，讓球迷全笑翻。

權喜原手機失蹤 意外發現陌生自拍

權喜原發文表示，手機在球場一度弄丟，幸好隨後順利找回，不料翻看相簿時，赫然發現一張陌生自拍照，畫面裡竟是富邦悍將的范國宸與戴培峰，兩人擠在鏡頭前比搞怪表情，背景疑似球場休息區。球迷笑翻直呼：「他們一定不知道這是妳的手機，要是知道是啦啦隊女神的，可能還不敢亂拍」，賽前緊張氛圍瞬間化解。

釣出范國宸親自回應 崔維斯也出現調侃

這則貼文短短一小時瀏覽量就突破12萬，還釣出范國宸本人在留言區回應：「萬分抱歉造成困擾，我們以為是球隊情蒐人員的手機」，幽默態度讓朋友笑翻。富邦應援隊長崔維斯也出現調侃：「這幾位我好像都認識」，球迷紛紛留言笑稱：「國宸、培峰想鬧自家人，沒想到鬧到對方啦啦隊」、「太好笑了，比賽還沒開始，就偷襲對方啦啦隊」。

賽前插曲添笑料 緊張氣氛秒緩解

這段意外小插曲，讓賽前的氣氛瞬間變得輕鬆不少，球迷紛紛留言：「比賽還沒打，先做一波娛樂效果」、「這才是球員的快樂日常」，意外展現了球員與啦啦隊的親民互動，也讓球迷相當期待今晚的精彩對決。

