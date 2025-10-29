本周六起兒童乘坐私家車須使用兒童束縛設備。(運輸署)

由下月1日起，8歲以下且不高於1.35米的兒童，不論坐在私家車前或後座，均須使用兒童束縛設備，如兒童安全座椅。8歲或以上兒童或高於1.35米者，則須使用兒童束縛設備或佩戴成人安全帶。

8歲以下兒童私家車意外傷亡比例升至六成

運輸署表示，上海、深圳等內地城市以至歐盟、日本、新加坡等國家和地區都有類似規定。在香港，涉及8歲以下兒童傷亡的交通意外中，發生在私家車的比例由2021年約43%，升至去年約六成。兒童束縛設備可在意外中有效保護兒童，研究顯示可大幅減低車輛迎頭碰撞意外中傷亡風險約七成。

署方續指，選擇兒童束縛設備時，首要考慮是產品適用的身高或體重範圍，留意是否註有顯示符合國家或國際認可標準的標記。家長可參閱運輸署專頁了解有關標準。

