本周熱度最高的 10 款手機

【Now Sports】曾效力利物浦的前英格蘭國腳希斯基，對於沙拿今季表現低迷不感意外，因為他覺得對上2至3個球季，這名球星的狀態已經持續下滑。儘管上季利物浦英超封王，沙拿（Mohamed Salah）整季的表現被指回到首季加盟紅軍時的巔峰，在英超射入29球成為神射手，但希斯基認為只是入球蒙蔽了大家的眼睛：「有些比賽，他大部份時間表現都不好，但他入了球，哪怕只是一球12碼，抑或比賽結束前的補射，而我們就忽略了他其他方面的表現。」「現在的情況是，他最近一段時間既沒有入球，也沒有其他貢獻，然而我們去指責他，但這並非甚麼新鮮事，不是突然發生的，這種情況已持續了2至3個球季。」希斯基續向10bet Casino說：「隨著年齡增長，狀態下滑也是不可避免的，任何30多歲的人，都會有所下降。不過，他的下滑幅度不算很大，因為他非常專業，而且很注重保養。」上周對賓福特，沙拿只射入今季在英超的第3球，但上季同期，他已在英超有6球進帳。不過，希斯基同意要在比賽中換走沙拿很困難：「他是那種你永遠不敢換走的球員，因為無論他狀態如何，始終是一個威脅。有時候，對教練來說很棘手，因為你總是想讓他留在場上，等他入球，但

now.com 體育 ・ 1 天前