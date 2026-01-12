跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
本地漁農美食嘉年華疑售非本地產品｜李根興 50 萬資助創業｜商台《光明頂》疑告終｜1 月 12 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 2026 年 1 月 12 日星期一。現時影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸緩和，天色大致良好。預測今晚及明天大致天晴，但部分地區有煙霞，明早市區最低氣溫約 15 度，新界再低幾度；日間乾燥，最高氣溫約 22 度。隨後數日將持續天晴和暖，但日夜溫差較大，大家出入記得帶備薄外套。
【今日重點新聞】
本地漁農美食嘉年華｜參展商疑售非本地「簡體字車厘茄」 8 檔遭圍封 漁護署：零容忍
【Yahoo新聞】一連三日的本地漁農美食嘉年華昨日圓滿結束，但期間爆出違規爭議。有網民及農友舉報，部分標榜「本地生產」的攤檔涉嫌從果欄入貨，甚至出現印有簡體字的車厘茄。漁護署證實，在巡查期間發現 8 個參展攤檔涉嫌售賣非自家生產的農產品，包括草莓及車厘茄，已即時終止其經營權，並強調對違規行為「零容忍」，未來或禁止相關人士再次參展。
宏福苑五級火｜黃偉綸稱原址重建不實際 陳克勤：黃說法「出於好意」 災民冀盡快獲安置
【Yahoo新聞】大大埔宏福苑五級火災後，政府透過社署收集業主安置意願。應急住宿安排工作組組長黃偉綸早前表示，原址重建不切實際，目前想法是「唔會再做住宅」。行政會議成員陳克勤今日在電台節目表示，相信黃的說法是「出於好意」，因為原址重建涉及收購業權，需時最久，而災民普遍希望「盡快上樓」。測量師學會前會長林家輝則認為，「樓換樓」是爭議最少且兼顧情理法的方案。目前重建選址包括廣福公園及頌雅路西，但各有利弊，政府需進一步整合數據以達成共識。
錦綉花園長年失水 水務署委托獨立專家小組分析 引地契澄清維修保養責任歸屋苑
【Yahoo新聞】元朗錦綉花園失水問題引發關注，水務署宣布已委託 3 位專業人士及學者成立獨立專家小組，利用地面穿透技術等科技，科學分析屋苑失水成因。針對維修責任，水務署澄清根據地契及法例，屋苑內的供水系統位於私人土地，除非相關道路已移交政府，否則維修保養責任應由用戶或註冊代理人負責。署方希望專家小組的專業意見，能協助屋苑管理方部署喉管復修工程。
【今日重點財經新聞】
2026 年市道：李根興奇招谷商舖 50 萬開業資助加業主跳舞？
【Yahoo財經】步入 2026 年，香港商舖市場仍面臨挑戰。投資者李根興近期在小紅書公布「50 萬資助香港創業」計劃，承諾租用其旗下商舖並通過審批的租客，可獲 50 萬港元現金資助，用於裝修、入貨及廣告開支。儘管有網民質疑金額是否足夠應付高昂成本，但按目前市況估算，該筆資金足以支撐初期營運。此外，李根興更親自落場跳舞撐租客，試圖以創意行銷扭轉逆市。
【Yahoo財經】日本京都百年澡堂「大黑湯」因原老闆年邁面臨結業，京都大學學生竹林昂大為了留住這份社區回憶，不惜舉債 500 萬日元接手經營。身為京大「澡堂社」成員的他，在店內加入健身器材及外語指引，吸引年輕人與外國遊客。雖然面臨體力消耗及學業壓力，竹林昂大仍決定暫時休學一年，全力讓這座歷史悠久的澡堂走上營運正軌。
【Yahoo財經】特朗普政府加速將委內瑞拉原油出口轉往美國，由於委內瑞拉與加拿大同樣生產美國煉油廠所需的「重質」原油，此舉令加拿大產油商面臨直接競爭。市場預期新增的供應可能壓低油價，上周以加拿大為主的能源企業股價已出現下跌。特朗普強調美國煉油系統與委內瑞拉原油高度契合，這項能源政策的轉變，正令北美能源市場格局變得複雜。
【今日重點娛樂新聞】
商台《光明頂》時段下周一改播陳志雲江玉歡新節目 陶傑主持 22 年王牌節目疑告終
【Yahoo娛樂圈】廣播界傳來重磅消息，陳志雲今日在商台節目宣布，將與江玉歡主持新節目《又係時候同一天講再見》，並於下周一（1 月 19 日）起在晚上 11 時至 12 時播出。該時段原為陶傑主持長達 22 年的王牌節目《光明頂》，此舉意味著《光明頂》可能在本周五播出最後一集，引起廣大聽眾熱議。
「TVB 最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播
【Yahoo娛樂圈】被譽為「最美主播」的林婷婷今日凌晨宣布婚訊，對象為明珠台男主播李天耀（Timothy）。林婷婷在社交平台分享多張婚禮及巨型鑽戒的照片，並甜蜜留言「餘生請多多指教」。婚禮於戶外草地舉行，場面簡約優雅，多位前同事亦到場祝賀，見證這對新聞界新人踏入人生新階段。
古天樂開 Threads 帳戶與網民互動 親自出 post 回應玩上癮 一晚逾 20 萬人追蹤
【Yahoo娛樂圈】影帝古天樂近期積極為電影《尋秦記》宣傳，昨日突襲加入 Threads 平台。他不僅頻頻回覆網民留言，更展現幽默感，與演員吳肇軒上演「追蹤又取消」的戲碼。古天樂首個貼文以「入定！」為暗號，慶祝電影票房突破 6,000 萬元。帳戶開設僅一晚，追蹤人數已迅速突破 20 萬，顯示其極高的人氣與親民魅力。
其他人也在看
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
陳妍希穿「中式梅花禮服」美到網友驚豔！古典側編髮、淡雅妝容爆好評
1月7日，陳妍希受邀出席化妝品牌宴會，身穿中式梅花元素禮服亮相，造型曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 4 小時前
「TVB最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播
有「TVB最美新聞主播」之稱的林婷婷今日（12日）凌晨於社交平台發文，宣布自己與與明珠台男主播李天耀（Timothy）拉埋天窗，正式封盤！林婷婷於社交平台曬出兩人多張合照，非常幸福，其中一張更戴上巨型鑽戒，非常搶鏡，並配文：「For all the days to come 💍 thank you for all the blessings ❤️ 李生，餘生 — 請多多指教，你地的祝福收到曬啦~ 2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中。（Swipe for a bit of lolz and giggles 😁）」Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 7 小時前
網上熱話｜兩地網民談最難接受的香港文化 對一常做動作遭歧視感不解
內地與香港的生活習慣有不少差異，以至來港旅遊的旅客常常感到不習慣。有網民以「你最難接受的香港文化是什麼？」為題，在小紅書發文，讓一眾內地網民分享來港後感受過的最難接受的香港文化。帖文引來不少網民留言，而各人的意見也大不同，有人認為香港的冷氣太冷；有人不解為何餐廳不能帶外來飲料；有人對於蹲在地上會被歧視感到難受等等。am730 ・ 23 小時前
不是騙色是騙裝？中國《三角洲行動》女實況主線下見網友，一覺醒來角色變裸體
騰訊遊戲旗下射擊遊戲《三角洲行動》近期發生了一則讓人啼笑皆非的事件，一名暱稱「小小辣條」的中國女遊戲實況主，因與一名男網友在線下見面，沒想到遭到迷暈，但該名男網友並非為了騙色，而是盜走了這名女實況主的頂級裝備，被網友笑稱是：「真實世界的搜打撤」。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
《尋秦記》演員片酬曝光古天樂收零蚊 一女星片酬係林峯8倍
電影《尋秦記》票房大收旺場，業界分析有望衝破一億港元大關，甚至有機會挑戰香港票房冠軍紀錄。近日有內地網站披露了演員的片酬表，其中一位演員以天價片酬遠超眾人，而作為電影投資方之一的古天樂更是零片酬演出，引起熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
李龍基未完全放低王青霞 自爆為Chris被判守行為 否認係「計算基」︰咁我真係好失敗
75歲李龍基同39歲未婚妻王青霞（Chris）嘅「爺孫戀」一度係坊間話題，但上月有有網上頻道爆料，指王青霞在家鄉早已結婚，並有一名16歲兒子Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治 妻子情況危殆 消防不排除涉刑事成份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元朗 YOHO Town 第 7 座一個中層單位今日（11 日）清晨發生火警，導致一死一傷。消防處在 6 時 19 分接獲報案，消防人員於 6 時 22 分抵達現場，共派出 13 架消防車及 75 名消防及救護人員展開救援。火勢在 6 時 42 分大致救熄。Yahoo新聞 ・ 1 天前
特朗普倡減信用卡利息 為何中國人反應最激烈？揭背後「薅羊毛」秘技
特朗普提出信用卡利率封頂 10%，重塑美國信用卡盈利模式。本文分析高息支撐高回贈的結構、跨境薅羊毛現象，以及利率下調對中國信用卡圈子的潛在衝擊。Yahoo財經 ・ 9 小時前
特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資
Getty Images 美國總統特朗普要求在委內瑞拉石油產業投入至少 1,000 億美元（750 億英鎊），但在白宮獲得的反應冷淡。一名業界高管警告，這個南美國家目前「無法投資」。 出席會議的美國最大石油公司主管承認，委內瑞拉擁有龐大能源儲備，確實是一個誘人的機會。 然而，他們表示，該地區必須進行重大改革，才能成為具吸引力的投資環境。當下並未有任何重大財務承諾。 特朗普表示，在美軍於1月3日突襲首都並俘獲該國領導人馬杜羅後，他將釋放這個南美國家的石油潛力。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
【Aeon】新春床品展+除垢迎新春+家居好物過新年（即日起至16/02）
「家居好物過新年」有各款精美廚具、浴室用品同家居小物；「除垢迎新春」搜羅超齊全嘅清潔工具同用品，讓大家為農曆新年做好準備！YAHOO著數 ・ 9 小時前
大師冇點你│恒生私有化後續影響（李聲揚）
有匯控股東投訴點解要「包底」恒生，呢個真係奇。恒生一直係附屬公司，帳目併入匯控，邊有包底一回事？至於有人幻想私有化後壞帳可以「收埋」，更加離譜。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
拉麵店雙菜單的遊客屠刀？ 大阪英文貴7成氣炸中國客！
旅行時最怕當冤大頭，日本大阪一間熱門拉麵店最近就因為這檔子事鬧得沸沸揚揚。店家被爆出「陰陽菜單」，日文版價格親民，切到英文版卻貴了近7成，簡直像在考驗外國客的智商。Japhub日本集合 ・ 7 小時前
加總理訪中 兩國關係將因「共同敵人」川普而破冰
（法新社北京12日電） 加拿大總理卡尼（Mark Carney）將於13日抵達北京與中國領導人習近平會面，希望在尋求降低對美國依賴之際，推動中加雙邊關係更緊密。以下是此次訪問的重要意義以及對中加關係可能帶來的影響： ● 意義重大 卡尼將於13至17日訪問中國，預定與習近平及國務院總理李強等政府與企業領袖會晤。法新社 ・ 5 小時前
田馥甄深夜失眠 自嘲「高齡產婦」
【on.cc東網專訊】台灣金曲歌后田馥甄（Hebe）演藝事業一帆風順，舞台上縮綻放異彩的她，更不時透過社交網分享生活點滴，日前更晒出一輯暢遊南韓的美照，並分享道自己在白羊寺體驗當地師父茹素、禪修、做早課的生活，為此心情平靜並感到滿足。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
赴英21歲女攜胡椒噴霧香港機場被截獲 連日已有多宗同類案
一名打算前往英國的21歲女子，其手提行李在接受機場保安人員為出境旅客進行的安全檢查期間，被發現藏有違禁品。機場警區人員接報到場，初步調查後女子因涉嫌在其手提行李藏有一枝懷疑胡椒噴霧，涉嫌違反《火器及彈藥條例》被捕，現正獲准保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第四隊跟進。am730 ・ 1 天前
KK園電騙末日？ 日本NTT成功開發AI偵測詐騙來電 準確率95%
日前有「電騙之王」之稱、重大跨境賭詐犯罪集團頭目、太子集團創始人陳志遭由柬埔寨遣返北京，案件正在進一步偵辦。不過要堵截「KK園」式電騙，可能最終還是得靠技術革新，在詐騙電話同樣嚴重的日本，據報NNT Docomo已開發出新AI系統，能夠封鎖疑似詐騙電話號碼，目前已進入內部測試階段Yahoo財經 ・ 1 天前
商台《光明頂》時段下周一改播陳志雲江玉歡新節目 陶傑主持22年王牌節目疑告終
早前商台首席智囊及商業一台《在晴朗的一天出發》主持陳志雲喺節目中倒數日子，加上佢喺社交平台Post咗電視城外影嘅相，唔少網民都估做過TVB總經理嘅志雲大師，係咪會重返TVB接替宣布離任嘅總經理曾志偉。不過早前TVB已回應指「一直以來本公司未有機會與這位前輩聯絡。目前公司暫時未有聘請 Content Development 總經理的計劃」Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
茶果嶺麗港城七旬翁絆倒花槽 撼傷頭部送院不治
茶果嶺有途人絆倒撼傷頭後不治。一名72歲黃姓老翁，早上9時許在麗港城商場對開行人路被花槽絆倒，其後撞傷頭部。其妻見狀報警求助，救援人員到場後將昏迷的黃翁送聯合醫院搶救，惟最終不治。am730 ・ 1 天前