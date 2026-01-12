本地漁農美食嘉年華疑售非本地產品｜李根興 50 萬資助創業｜商台《光明頂》疑告終｜1 月 12 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 2026 年 1 月 12 日星期一。現時影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸緩和，天色大致良好。預測今晚及明天大致天晴，但部分地區有煙霞，明早市區最低氣溫約 15 度，新界再低幾度；日間乾燥，最高氣溫約 22 度。隨後數日將持續天晴和暖，但日夜溫差較大，大家出入記得帶備薄外套。

【今日重點新聞】

本地漁農美食嘉年華｜參展商疑售非本地「簡體字車厘茄」 8 檔遭圍封 漁護署：零容忍

【Yahoo新聞】一連三日的本地漁農美食嘉年華昨日圓滿結束，但期間爆出違規爭議。有網民及農友舉報，部分標榜「本地生產」的攤檔涉嫌從果欄入貨，甚至出現印有簡體字的車厘茄。漁護署證實，在巡查期間發現 8 個參展攤檔涉嫌售賣非自家生產的農產品，包括草莓及車厘茄，已即時終止其經營權，並強調對違規行為「零容忍」，未來或禁止相關人士再次參展。

宏福苑五級火｜黃偉綸稱原址重建不實際 陳克勤：黃說法「出於好意」 災民冀盡快獲安置

【Yahoo新聞】大大埔宏福苑五級火災後，政府透過社署收集業主安置意願。應急住宿安排工作組組長黃偉綸早前表示，原址重建不切實際，目前想法是「唔會再做住宅」。行政會議成員陳克勤今日在電台節目表示，相信黃的說法是「出於好意」，因為原址重建涉及收購業權，需時最久，而災民普遍希望「盡快上樓」。測量師學會前會長林家輝則認為，「樓換樓」是爭議最少且兼顧情理法的方案。目前重建選址包括廣福公園及頌雅路西，但各有利弊，政府需進一步整合數據以達成共識。

錦綉花園長年失水 水務署委托獨立專家小組分析 引地契澄清維修保養責任歸屋苑

【Yahoo新聞】元朗錦綉花園失水問題引發關注，水務署宣布已委託 3 位專業人士及學者成立獨立專家小組，利用地面穿透技術等科技，科學分析屋苑失水成因。針對維修責任，水務署澄清根據地契及法例，屋苑內的供水系統位於私人土地，除非相關道路已移交政府，否則維修保養責任應由用戶或註冊代理人負責。署方希望專家小組的專業意見，能協助屋苑管理方部署喉管復修工程。

【今日重點財經新聞】

2026 年市道：李根興奇招谷商舖 50 萬開業資助加業主跳舞？

【Yahoo財經】步入 2026 年，香港商舖市場仍面臨挑戰。投資者李根興近期在小紅書公布「50 萬資助香港創業」計劃，承諾租用其旗下商舖並通過審批的租客，可獲 50 萬港元現金資助，用於裝修、入貨及廣告開支。儘管有網民質疑金額是否足夠應付高昂成本，但按目前市況估算，該筆資金足以支撐初期營運。此外，李根興更親自落場跳舞撐租客，試圖以創意行銷扭轉逆市。

京都大學生舉債 500 萬日元 搶救百年澡堂

【Yahoo財經】日本京都百年澡堂「大黑湯」因原老闆年邁面臨結業，京都大學學生竹林昂大為了留住這份社區回憶，不惜舉債 500 萬日元接手經營。身為京大「澡堂社」成員的他，在店內加入健身器材及外語指引，吸引年輕人與外國遊客。雖然面臨體力消耗及學業壓力，竹林昂大仍決定暫時休學一年，全力讓這座歷史悠久的澡堂走上營運正軌。

委內瑞拉｜與加拿大「撞油」！能源股閉翳

【Yahoo財經】特朗普政府加速將委內瑞拉原油出口轉往美國，由於委內瑞拉與加拿大同樣生產美國煉油廠所需的「重質」原油，此舉令加拿大產油商面臨直接競爭。市場預期新增的供應可能壓低油價，上周以加拿大為主的能源企業股價已出現下跌。特朗普強調美國煉油系統與委內瑞拉原油高度契合，這項能源政策的轉變，正令北美能源市場格局變得複雜。

【今日重點娛樂新聞】

商台《光明頂》時段下周一改播陳志雲江玉歡新節目 陶傑主持 22 年王牌節目疑告終

【Yahoo娛樂圈】廣播界傳來重磅消息，陳志雲今日在商台節目宣布，將與江玉歡主持新節目《又係時候同一天講再見》，並於下周一（1 月 19 日）起在晚上 11 時至 12 時播出。該時段原為陶傑主持長達 22 年的王牌節目《光明頂》，此舉意味著《光明頂》可能在本周五播出最後一集，引起廣大聽眾熱議。

「TVB 最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播

【Yahoo娛樂圈】被譽為「最美主播」的林婷婷今日凌晨宣布婚訊，對象為明珠台男主播李天耀（Timothy）。林婷婷在社交平台分享多張婚禮及巨型鑽戒的照片，並甜蜜留言「餘生請多多指教」。婚禮於戶外草地舉行，場面簡約優雅，多位前同事亦到場祝賀，見證這對新聞界新人踏入人生新階段。

古天樂開 Threads 帳戶與網民互動 親自出 post 回應玩上癮 一晚逾 20 萬人追蹤

【Yahoo娛樂圈】影帝古天樂近期積極為電影《尋秦記》宣傳，昨日突襲加入 Threads 平台。他不僅頻頻回覆網民留言，更展現幽默感，與演員吳肇軒上演「追蹤又取消」的戲碼。古天樂首個貼文以「入定！」為暗號，慶祝電影票房突破 6,000 萬元。帳戶開設僅一晚，追蹤人數已迅速突破 20 萬，顯示其極高的人氣與親民魅力。