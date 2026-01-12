本地漁農美食嘉年華｜參展商疑售非本地「簡體字車厘茄」 8檔遭圍封 漁護署：零容忍｜Yahoo

有嘉年華展商攤檔遭膠帶圍封。（圖：petanidiary @ Threads）

【Yahoo新聞報道】本地漁農美食嘉年華上周五（9 日）至周日（11 日）一連三日在旺角花墟公園舉行。有網民在社交平台表示，有標榜售賣「本地士多啤梨」的攤檔被圍封，消息指懷疑場內有人售賣非自家製、非本地農產品，涉嫌違規。

8檔被終止經營

嘉年華主辦方之一的漁農自然護理署回覆《Yahoo 新聞》，指署方人員於 1 月 10 日至 11 日巡查攤檔期間，發現有 8 個參展攤檔涉嫌以非自家生產的農產品於現場出售，包括草莓及車厘茄等，期間署方亦接獲涉及相關攤檔的投訴，署方隨即採取行動，即時終止相關攤檔經營權，「本署現正作進一步調查，如有需要，將採取進一步行動」。漁護署又說，對任何違反 2026 本地漁農美食嘉年華經營權合約條款的攤檔採取「零容忍」態度，並會考慮禁止有關違規攤檔參與未來的嘉年華活動。

大量車厘茄供應不尋常

關注本地農耕的專頁「阡陌之間」周日在社交平台發文，有傳個別人士從果欄入貨，並將貨品轉到嘉年華售賣，涉及的產品包括薑、士多啤梨、以及車厘茄。專頁引述農友指，署方在嘉年華首日已經收到投訴，「已經掃了六檔」，部份檔口之後被圍封膠帶，不過到了展期最後一日，部份曾被掃蕩的檔口仍在經營，質疑漁護署監管不力；又指今季車厘茄屬於遲種，現時有大量車厘茄供應已經有可疑。

至於本地認證有機農場之一的「農家扎記」亦在社交平台指，有攤檔售賣「簡體字車厘茄」，終於封鋪，但質疑行動較遲。

規則：必須售賣自家農場生產產品

根據嘉年華的參展規則，「本地有機蔬果攤位」只限售賣自家農場生產的有機蔬果及其在農場及 / 或攤位內進行非工業式加工的產品。所有農產品必須已獲得香港有機資源中心認證或其他國家 / 大會認可的有機產品認證。有機認證須於交表以及嘉年華舉行期間提交及持有，否則大會會取消其獲配的攤位。至於「本地優質蔬果攤位」，就只限售賣自家農場生產的信譽蔬菜或優質蔬果，包括菇類及水耕菜，及其在農場及 / 或攤位內進行非工業式加工的產品。