本地漁農美食嘉年華｜本地農夫質疑有商販租田「扮農夫」 混入大量內地貨︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】旺角花墟在過去周末舉行本地漁農美食嘉年華，有 8 個參展攤檔涉嫌以非自家生產的農產品於現場出售，遭漁護署圍封。有參與嘉年華的本地有機認證農夫質疑，以往亦曾有商販疑「假扮農夫」，租用本地農地種植部分農產品後，再混入大量大陸購入的農產品，最後攤位的貨品數量與農地可產出的產品不成正比。

本地漁農美食嘉年華上周五（9 日）至周日（11 日）一連三日在旺角花墟公園舉行，期間漁護署接獲場內疑有人售賣「大陸貨」的投訴，及後在巡查期間，發現有 8 個參展攤檔售賣非自家製、非本地農產品，涉嫌違規，即時終止相關攤檔經營權，惟有網民表示在展期最後一天仍見部份曾被掃蕩的檔口繼續經營。

「本地優質蔬果攤位」限售自家農場蔬果

參與本次嘉年華的本地有機認證農夫 Jim 有三十年耕作經驗，今次第三年投攤，屬於「本地有機蔬果攤位」，需要獲得香港有機資源中心認證或其他國家 / 大會認可的有機產品認證。他指出，今次出現非本地農產品的攤位屬「本地優質蔬果攤位」，限售賣自家農場生產的信譽蔬菜或優質蔬果，多由新晉本地農夫投攤。

租細田供漁護署巡查 「產量」不成正比

Jim 續指，漁護署去年十月到投攤成功的農場巡查和拍照，以作本地種植生產的證明。他質疑過往的嘉年華亦有人曾「扮農夫」，租用一小塊本地農地後種植一部分產品以作投攤，並在嘉年華混入大量內地農產品，農地可收成的農作物與攤檔出售的大量貨品數量不成正比，與這次的違規手法甚為相似：「我們可以從農場小檔案看到農場大概的面積，不可能有這麼多產品出去賣 … 這次事件都是忍了很久、真正種植的農夫向漁護署反映」。

他又指，漁護署圍封違規攤位後，有人趁漁護署不在場時撕毀圍封膠帶，進內繼續經營，讓在場農夫十分氣憤。

街市近九成本地菜為「冒牌」

對本地農夫而言，漁農美食嘉年華是展示最好農產品的平台。Jim指出，農夫在嘉年華透過與市民交流，增加知名度，提升收入之餘亦增加本地菜的認受性。嘉年華對新晉農夫亦尤為重要，幫助他們開拓新客群。

然而，他稱去年已觀察到有四個攤檔疑涉嫌違規售內地貨，今年更增加至八個。他有新晉的農夫朋友去年投得兩個攤位，今年只能投得一個，面積完全不足以擺放他的農產品。他質疑，賣內地貨的商販佔去攤位，變相減少真正本地農夫投得攤位的機會：「不只影響到真正有意入行的年輕人，市民也沒有信心，覺得原來本地美食嘉年華，原來是賣大陸菜。」

不過 Jim 觀察到，他與一些有經驗的本地農夫最近反而多了客源，本來有購買本地菜習慣的市民亦開始找回相熟的農夫購買菜品，大家亦有意識去尋找獲有機資源中心認證的農場。

倡入駐前再巡查 普及有機證書

Jim 建議漁護署，除了在嘉年華舉辦前三至四個月到本地農場視察以外，應在攤位準備入駐前兩至三星期再去農場拜訪，看到有真正的農產品、以及合理的生產量，才讓攤位參展；「本地優質蔬果攤位」亦應優先由信譽農場計畫內的本地農場投攤；一旦發現有攤位違規，需要即時對外公布，亦要移除所有物品，防止他們再度經營。

市面不少商販標榜售賣本地菜，Jim 直言，當中可能高達八、九成的菜品都是「假本地菜」，全部都是從內地入貨，海關亦很難執法。Jim建議市民若想選購本地菜，除了向相熟本地農夫直接購入，亦可留意農場有否政府認受的有機資源中心證書、漁農署發出的信用農場證書，「反而是有機資源中心要多些教育市民，分清楚那些事有機菜和信譽菜......我們很辛苦去拿證書，但我問一般市民，大家都不知道有機資源中心。」

漁護署本周發新聞稿，稱將會取消有關農場參加下屆嘉年華的資格，並正考慮永久禁止違規農戶參與未來由署方舉辦的所有推廣活動，並正研究優化合約條款，包括引入高額的違約罰則及追討商譽損失的賠償機制。署方續稱，在嘉年華舉行前，會派員實地視察參展的漁農場，詳細記錄漁農產品的種類和數量《Yahoo 新聞》昨向漁護署查詢如何監管篩查、為何有攤位遭圍封仍繼續經營等，署方僅着記者參閱新聞稿。