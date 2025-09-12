本地結業潮｜翡翠拉麵小籠包兩間分店同時結業！九龍灣德福廣場、沙田新城市廣場9.15結業

本地結業潮不斷，連鎖集團都不例外。翡翠餐飲集團近日宣布，翡翠拉麵小籠包兩間位於九龍灣德福廣場、沙田新城市廣場的分店，因租約期滿，將於9月15日同時結業。

屬LVMH旗下私募基金

翡翠拉麵小籠包源於新加坡，並於2001年攻港。翡翠拉麵小籠包所屬的翡翠餐飲集團前身是翡翠集團，1991年在新加坡成立。 現時集團總部位於新加圾，而翡翠拉麵小籠包在香港、中國、越南、柬埔寨和韓國都有門店。根據LVMH旗下私募基金L Catterton的網站，其於2014年購入了翡翠餐飲股權。

圖片來源： Openrice

