本屆政府收回9800公屋單位 房屋局︰節省98億元

房屋局表示，在打擊濫用公屋方面，本屆政府上任至今收回約9,800個公屋單位，以每個新單位成本100萬元計算，節省約98億元。而就舉報濫用公屋獎於去年1月中推出以來，當局共有25宗個案舉報人獲頒獎勵金及感謝狀。

另外，在昨日立法會房屋事務委員會政策簡報及會議上，多名議員關注政府就公屋租置計劃研究的時間表，有議員表示，不少居於未納入租置計劃的公屋屋民，均表示很想購回現住單位。房屋局長何永賢重申，今年內推出相關研究，包括如何處理現時未售出的3萬個單位，以及會否選取新項目加入租置計劃等，亦須研究應如何增強管理等。

