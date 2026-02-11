黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
假面英雄到深情男孩的蛻變！ 本島純政反差魅力大公開！
本島純政21歲就讓萬千迷妹心動！
本島純政這位年輕男星一登場就帶著清爽笑容和修長身形，迅速在台灣香港粉絲圈掀起話題。他176公分的身高搭配那雙彷彿會說話的眼睛，總能讓人一眼就記住。
剛滿21歲的他，最近不只在劇場挑戰新角色，還透過多樣演出證明自己不只是靠外表吃飯的偶像派。許多人看完他的作品後都忍不住在社群分享：「這男孩的眼神太會撩人了。」
本島純政從素人出道到現在，短短幾年就累積大量支持，靠的正是那份真誠又專注的態度，讓觀眾覺得他像鄰家大男孩卻又藏著無限可能。
從電影迷到英雄主角的意外爆紅
本島純政高中時就深深迷上電影，尤其對經典間諜系列情有獨鍾，那份熱情讓他下定決心走演員路。加入事務所後，他沒有急著接大量工作，而是穩紮穩打，先在小角色中磨練自己。
沒想到一接到主角機會，就以充滿正義感的少年形象震撼全場。那段拍攝過程充滿挑戰，他從零開始學習動作戲和內心戲的平衡，卻用最認真的態度一一克服。
粉絲們看著他一步步站穩舞台，都覺得這孩子像自家弟弟般可靠。本島純政的努力不只打動劇組，也讓觀眾看到一個年輕人如何用熱血回應期待，那種成長軌跡格外動人。
深情戲碼裡的細膩眼神殺
本島純政在近期一部校園情感劇中飾演內心豐富的少年，把壓抑情感和細微互動演得入木三分。劇中他和對手演員的眼神交會、獨白時刻，都讓人感受到那份青澀卻真摯的悸動。
觀眾特別記得他彈吉他的畫面，琴音搭配柔和燈光，簡直是理想約會氛圍的化身。本島純政把角色內心的掙扎轉化成溫柔力量，讓不少迷妹直呼「這根本是現實版男友模板」。
他不只靠外型吸引人，更用細膩演技把故事說得活靈活現，讓人看完後久久無法忘懷。
網友齊喊「想被他守護」真實心聲
本島純政的社群聲量持續攀升，台灣香港的討論區到處都是他的相關貼文。有人留言「純政的笑容太療癒，工作累了看他就充電滿格」，
也有人分享「看他從英雄變深情男孩，演技進步速度嚇人，未來絕對是大器」。X平台上粉絲們瘋狂轉發他的舞台照和訪談，紛紛表示「這男孩的溫柔是真心流露，不是裝出來的」。
甚至有網友在PTT開串討論他的吉他才華，直呼「聽他彈琴的感覺像被好好寵愛」。這些真實反饋都顯示，本島純政不只紅在顏值，更紅在讓人想靠近的親切魅力。
Japhub小編有話說
作為資深編輯，我必須說本島純政這孩子真的很有潛力。21歲就扛起主角大旗，還不斷挑戰不同類型角色，這樣的態度在年輕男星裡相當難得。
他那份認真又不失溫柔的男孩力，未來不管是音樂還是戲劇，都值得我們繼續追蹤。本島純政，繼續加油啊！
陳小春被爆砸百萬改名！新名字超斯文 全家跟著改「應采兒冠上夫姓」
58歲香港男星陳小春，早年以《古惑仔》系列中的「山雞」一角走紅影壇，近年事業重心轉往大陸，除了活躍於各大綜藝節目，更擔任了祖籍地廣東惠州的政協委員。日前他出席惠州市政協會議時，座位前的一塊名牌意外引發熱議，上面寫的並非大眾熟知的藝名，而是本名「陳泰銓」，意外揭開他花費百萬港幣改名轉運的內幕。
容祖兒王菀之御用監製為女歌手唱功評級 評炎明熹A+僅次於王菲林憶蓮？
不時有網民開post自行評價歌手唱功水平，仲分埋級數。畢竟呢啲係個人口味，未必中肯但勝在多人討論。估唔到連容祖兒王菀之御用監製馮翰銘Alex都出post為女歌手唱功評級。
林心如50歲真實身材太逼人！狂練「一運動」被封熟齡回春法 連好姐妹楊謹華也愛
其實林心如早就把Pilates融入生活節奏，甚至形容是自己「最放鬆的早晨」，還笑說「看似輕鬆其實很抖」，短短一句話道出這項運動的真相—動作優雅，但每一步都極度考驗核心與肌耐力。也因為長期規律訓練，她並沒有走向過度纖瘦，而是練出帶有力量感的緊實曲線，視覺年齡自然大...
蔡思貝35歲生日帖文暗示新發展？ 工作聯絡方式唔係搵TVB經理人惹猜測
早前度過35歲生日嘅視后蔡思貝，一路都有傳佢謀定後路，更傳出思貝自薦成功參演周星馳新片《功夫女足》。
港澳票房突破8888 古天樂率台前幕後慶功 同賀與大哥大洪金寶 滕麗名入圍金像獎
電影《尋秦記》自去年12月31日上映至今一個多月，港澳累積票房已突破8888萬港元，現在更榮登歷年香港電影港澳票房第四位。
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
譚嘉儀捲演唱會走數風波 怒發聲明：深表無奈及憤怒
歌手譚嘉儀於2024年舉行3場演唱會，早前和音歌手發文稱被拖糧，譚嘉儀亦表示自己為受害者，稱自己亦未收到數。之後，主辦方負責人Jelly再發文回應，反指要向譚嘉儀追數，令事件成羅生門。今日（11日），譚嘉儀再發聲明，直指對方「言論可能已構成誹謗，已將事件交予律師團隊處理」。
鍾麗緹小女兒考拉16歲了！神複製媽媽美貌 全家溫馨慶生「和繼父、姊姊溫馨貼臉」
2月6日，鍾麗緹的小女兒考拉（Cayla）迎來16歲生日，全家選在家中以輕鬆的方式替她慶生。沒有鋪張排場，卻因互動自然、氣氛溫馨，加上重組家庭成員齊聚一堂，引起不少討論。
「如花」中風一度命危右身癱瘓 最新狀態曝光
【on.cc東網專訊】早年在周星馳電影中以粗獷外形反串演女子「如花」而跑出，一醜成名的李健仁，2019年不幸於內地中風一度命危，右邊身癱瘓至大小便不能自理，幸好經過這幾年積極治療及進行物理治療，身體康復不少，去年尾他還現身一個慈善演唱會，雖然明顯消瘦了不少白髮又
袁詠儀張智霖結婚25周年 晒舊照獲歌頌神仙愛情
【on.cc東網專訊】藝人袁詠儀（靚靚）與張智霖（Chilam）由拍拖到如今攜手度過了接近30個寒暑，始終恩愛如昔，堪稱圈中模範夫妻。靚靚更花盡心思，將兩人多年來的合照及相關點滴點製作成一條約4分鐘的視頻，上載到社交平台紀念兩人踏入銀婚。
中年好聲音4｜白羊君唱功震撼全場 網民猜測身份估計曾參加《星夢傳奇》
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》新增「蒙面藝員賽區」，藝人們需戴上動物面具上台獻唱，神秘身分成功引起話題。最新一集70強「一對一PK賽」中，藝人代表「白羊君」選唱高難度歌曲《趁早》，渾厚音色與爆發力十足嘅唱功震撼全場，驚人實力最終獲得評審團5燈滿分，直通40強。雖然其震音成為全場焦點，但卻惹來評審們兩極評價，海兒表示「白羊君」習慣震音，要改改呢個習慣；張佳添認為：「當震音變咗策略同機械化，就會冇咗感情，但你唱到後面愈唱愈好。」周國豐卻激讚「白羊君」完全做到首歌嘅男性味道。
百瀬夢奏15歲吸煙飲酒照！ 公司自爆真相無限期停工！
百瀬夢奏這位15歲童星出身的模特兒兼女演員，最近才因為和浪花男子成員西畑大吾合拍廣告、扮成可愛貓女造型而話題不斷，沒想到清純形象瞬間崩壞。
中年好聲音4 | 藝人代表「白羊君」成5燈歌手其中一人 海兒讚梁煜坤唱法赤裸
「70強一對一PK賽」第3回，今集誕生了5位5燈選手，分別是尹景順、梁煜坤、藝人代表「白羊君」、吳亦偉與陳旭培，當中尹景順、吳亦偉與陳旭培上回合都攞5燈，名副其實是「十燈魔人」！
75歲程可為罕談與TVB改簽「一年一騷」合約 形容冇底薪似被老公冷落
75歲TVB資深甘草演員程可為於1972年加入娛樂圈，曾於1983年移民加拿大溫哥華。1996年，程可為回流香港拍劇，多年來曾參與《宮心計》、《怒火街頭2》、《民間傳奇》及《楚留香》等經典劇集，又因經常飾演媽媽或長輩角色被封為「御用阿媽」。程可為於數年前改簽「一年一騷」合約，直至2023年離巢；最近，程可為接受訪問時罕談與TVB合約轉型嘅心路歷程，笑言自己由長工變散工，形容失去底薪嘅感覺似「老公唔畀家用」。
香港第3條名人街︱「吳若希家」成新地標 住山頂草叢？
【on.cc東網專訊】樂壇陸續出現以藝人命名的地標，除因姜濤一年一度壽誕而命名的「姜濤灣」外，再有因自炒車而成名的「江若琳灣」，近日第三條「名人街」終於面世。
見字如見人｜敬悼劉智輝校長（三）淡泊世情看詩書「秋風秋雨一簾揚」｜冼麗婷
曾經，每天溫文地說書、幽默地講笑話，當刻，我很相信，那把男聲，是劉智輝校長。當時不能下車，而且，太夜了，走去相認，只會嚇怕他們又無禮。預科的中國語言文學課，一時間，數都數不出一章，但課室曾經的聲音，似是藏在雲端；老師的樣子、形態，腦中暗角珍藏，從沒刪除。
66歲車保羅消瘦惹關注 與過往判若兩人 粉絲擔憂其狀況：瘦到認唔出
66歲資深演員車保羅於影壇活躍超過40年，曾先後效力麗的電視和TVB，其中《鹿鼎記》「胖頭陀」一角為人熟悉，不過車保羅2003年因不滿TVB以2千蚊一年續約條件而離巢。
娛評｜張家輝、古天樂善用Threads宣傳電影吸年輕粉絲 Tyson、游學修卻「低玩」招致負評？
網絡世界日新月異，自2023年Meta推出Threads以來，在台灣、香港等地，就成功取代了盛行於歐美的X（前稱Twitter），成為了短文字交流的重要平台。起初，「脆友」都傾向於年輕一群，但近來的年齡群越來越廣，當然這個新平台，也吸引了一眾藝人投入其中。
廖子妤接受葉念琛網台訪問 賀歲片《夜王》扮演柔情似水媽媽生
由馬來西亞來港發展，早期為演員夢見戲就接，直到今天已三度跟黃子華合作，《夜王》即將上映，2026年更首度榮封香港電影評論學會最佳女演員
徐若瑄保養秘訣曝光 孖細佬落場鬥波找童年回憶
【on.cc東網專訊】台灣女星徐若瑄（Vivian）雖然已經50歲，但一直被外間激讚凍齡，面上沒有留下歲月痕迹，多年來一直愛運動的她絕對是保養秘訣之一。原來Vivian從小已經養成運動習慣，小時候更是體育健將，小學是田徑成員，中學是籃球校隊。