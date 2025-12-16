仮面英雄後突然玩壞男孩！ 本島純政想證明演技爆點！

小時候就迷上電影的傢伙

本島純政這小子，2005年1月5日東京出生，從小被爸媽拖去看電影，尤其是《007》那種帥氣間諜片，直接把他迷得不要不要的。🎥

高中就下定決心「不當演員就沒別的路了」，結果アミューズ星探追了他五次才點頭。粉絲聽到這故事都笑：「純政也被追著跑，這也太像偶像劇開場了吧～」

進アミューズ後就開始衝

2023年3月正式進アミューズ，事務所裡鈴木亮平、吉沢亮都是他崇拜的前輩。🌟 同年7月就接了電視朝日的《ハヤブサ消防団》，演熱血消防員，第一次認真嚐正劇的味道。

他自己說看到劇本就覺得「對，就是這條路」。ORICON直接誇他像新星一樣亮眼，X上粉絲刷屏：「純政眼神超有戲，趕緊多接戲啊！」

仮面ライダー直接把他捧上天

同年9月就被東映欽點主演《仮面ライダーガッチャード》，演一ノ瀬宝太郎，從2023年9月播到2024年8月，紅到整個亞洲。🦸‍♂

電影版《ザ・フューチャー・デイブレイク》跟Vシネクスト《GRADUATIONS》（2025年6月11日DVD）也接力，他訪問超嗨：「想用這部推大家勇敢去試新東西！」

TikTok上大家瘋狂翻他的變身動作，看了上百萬次，海外粉絲喊：「ガッチャードくん可愛到犯規！」

2024年開始玩內斂深情

去年他接了讀賣電視的《未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜》，跟上村謙信雙主演水無瀬仁，演那種不太會表達的少年。💕

他說原作超愛，那些內心戲讓他學到怎麼演壓抑的情緒。播出期間海外粉絲在X哭：「純政獨白太戳，邊看邊掉淚！」

另一部UniReel的《他人未満-親愛なる疎ましい貴方-》更玩禁斷愛，平川結月搭檔，劇情虐到睡不著，大家直呼：「從英雄變深情，這跨度也太神！😍」

2025年根本停不下來

今年他直接三線開打，10月電視大阪的《UNREAL-不条理雑貨店-》演賣怪東西的店員，輕鬆搞笑超療癒。📺 ABC的《君としたキスはいつまでも》客串，

TBS《スクープのたまご》演追新聞的小記者。他還說因為ガッチャード愛上煮飯，現在拍戲空檔都自己下廚。

11月讀賣電視《推しの殺人》客串早川カイ，雖然戲份不多但超亮眼。X上網友笑瘋：「純政一年三部，體力是充電寶嗎😂」

舞台跟電影也沒放過

明年1月他就上紀伊國屋ホール主演《光が死んだ夏》，跟今牧輝琉演雙主角，探青春的陰暗面。🎭 票開賣直接被掃光。電影有2025年7月的《ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 復活のテガソード》演純太，

2026年2月的《禍禍女》演阿久津拓哉，ゆりやん導演的瘋狂戀愛故事。他在X po頭痛造型照，粉絲留言：「這壞壞的角色，純政演起來肯定有層次！」金馬影展還特別放他的短片，國際粉絲直接嗨翻。

廣告跟歌也順便玩

他廣告接不完，2023年サントリー演轉大人少年，2024年オロナミンC活力滿滿。📢 角色歌像《ガッチャ！レッツゴー！》跟《Dream Hoper》在Spotify爆紅，粉絲翻唱一堆。

他還會ギター，常po自彈自唱，IG底下直接變歌迷會。

写真集直接把心掏出來

去年11月8日出首本写真集《純》，ワニブックス發行，照片都是最真實的他。📖 他說這一年從軟弱到接受自己，裡面淚水都是真的。

重版後X粉絲哭：「純政的成長日記，看完好想抱抱他！」11月10日新宿活動現場尖叫到不行，海外粉絲靠直播追。

未來還有一大堆計畫

2026年《禍禍女》那個狂氣角色應該會讓他再炸一次。🎬 他說現在多是被給予，但想變成能給別人力量的人。

粉絲已經在猜：「會不會來台灣拍戲？現場見一定超帥！」還有Amuse的ULTRA HANDSOME LIVE 2025 "ZERO"，跟22個帥哥同台，視覺直接爆炸。

Japhub小編有話說

喂，本島純政這20歲小伙子，從戀愛菜鳥一路衝到仮面王牌，再轉身玩深情跟黑暗戲，每一步都踩得又穩又猛，讓人看得目不轉睛。

他的ギター聲跟那雙會笑的眼睛，簡直就是週末放鬆的神器。粉絲們，快把他的新劇舞台排進行程、刷写真集吧，

說不定下個大動作，他就帶著那股熱血跑來亞洲巡演，讓我們親眼看他又解鎖新面孔～誰知道呢，搞不好他的下一首角色歌，就會在台灣的夜市大街小巷唱起來喔？