本月起全面實施「富戶政策」分階段涵蓋全部租戶 房協：善用公屋資源 惠及真正有住屋需要人士

房協富戶政策

近年政府收緊富戶政策，讓珍貴的公屋資源能夠用得其所。本身屬非政府機構的房協亦於本月起全面實施富戶政策，分階段向尚未納入政策的住戶發出新租約，並預料明年年底前全面涵蓋。房協助理總監(物業管理)楊展鵬表示，房協會採用「換新租約、毋須簽署、如常交租」的簡易三部曲，租戶會先收到通知信和新租約，倘如常交租即視作接受新租約；房協在收到租金後會發出確認信，新租約在舊約終止後即時生效。對於將來的「富戶租金」會否調整，房協表示，會適時檢討及研究調整。

房協自2018年推出富戶政策，並於去年優化，至今年9月起全面實施。富戶政策下的租戶須每兩年申報居住情況，以及持有本地物業的情況，同時租戶亦需授權房協可向政府部門及公/私營機構核實租戶的資料。

房協助理總監(物業管理)楊展鵬接受本報訪問時表示，房協作為非政府機構，並無《房屋條例》賦予的法定權力，主要透過租約條款進行租務管理和規管住戶。房協目前管理逾3萬個出租屋邨單位，當中約2.5萬戶仍未納入富戶政策。他指，房協已於本月起，分階段將這批租戶納入，冀在明年底前更換所有租約。執行過程方面，楊展鵬稱，房協會推行「簡單三部曲」，即「換新租約、毋須簽約、如常交租」的方式。過程中，租戶會先收到通知信和新租約，只要如常交租，便視為接受新租約。當房協在收到租金後會發出確認信，新租約在舊約終止後便即時生效，毋須額外手續。

若住戶不接受新租約，便須填妥拒絕新租約的回條，收到通知信一個月交回屋邨辦事處，並在現有租約屆滿或之前交回單位。若未能如期遷出，可申請最長4個月的「定期暫准居住證」暫住於單位。

楊展鵬表示，最初部分居民擔心程序複雜，故房協自3月底已舉辦逾220場簡介會。他又指，房協已將新租約樣本放在屋邨辦事處及張貼在通告板，讓租戶參閱。同時，亦在屋邨大堂播放宣傳短片和設立查詢熱線等，並設立宣傳站及派駐服務大使，為住戶解答問題。全長者戶方面，會安排在最後一批換約，讓他們有更多時間了解及適應。

政策公平透明 確保管理一致

早前坊間有意見關注，房協與租戶續租時，只需要一個月通知期，即可取消租約；若今次加入「富戶政策」，會否可用此方式隨便加入任何條款，繼而引起爭議。楊展鵬回應指，房協一向以審慎和透明為原則，富戶政策早在2018年推行，今次全面實施只是將條款統一涵蓋至所有租戶，確保管理一致，並不是隨意加減條款。他續指，是次透過統一管理和公平分配，將確保公屋資源用得其所，真正惠及有住屋需要的市民。

舉報濫用數字增幅近4倍

現屆政府致力打擊濫用公屋，房屋局長何永賢日前受訪時便提到，發現有住戶把公屋改作美甲店。打擊濫用公屋方面，房協亦不遺餘力，楊展鵬表示，自設立舉報熱線和網上平台後，舉報數字由前年的85宗，上升至去年超過400宗，升幅接近4倍，今年更推出「舉報濫用公屋獎」。他期望，透過富戶政策和打擊濫用，進一步確保資源用得其所。

房委會日前通過收緊富戶政策，大幅提高富戶須額外繳交的租金，與房委會相比，目前房協富戶須繳交的租金則較低。對於未來會否調整相關租金，楊展鵬回應指，房協會因時制宜，適時檢討及研究調整租金水平。

現屆政府重視房屋階梯，協助市民置業。新一份施政報告便宣布提升綠白表比例和增加白居二配額。房協方面，亦計劃允許富戶保留綠表資格4年，購買資助房屋。



