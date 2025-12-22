本港上月通脹1.2% 低過預期

【Now新聞台】本港上月通脹百分之1.2，低過預期。

11月綜合消費物價指數按年升1.2%，低於市場預期的1.3%，並與上月持平；剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1%。

在各類綜合消費物價指數中，交通類別物價繼續是升幅最大的項目，升百分之3.5，其次是煙酒及雜項服務

分別升2.1%及1.9%，至於衣履跌4.1%；首十一個月合計，綜合CPI升1.4%。

政府發言人表示，11月通脹仍處於低水平，各主要組成項目的價格壓力大致受控；展望將來，由於來自本地及外圍成本壓力仍大致受控，整體通脹短期內應保持輕微。

