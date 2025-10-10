本港再增一宗基孔肯雅熱輸入個案及一宗登革熱外地傳入個案

【Now新聞台】衞生防護中心再錄得一宗感染基孔肯雅熱確診個案，以及一宗外地傳入的登革熱感染個案。

新增的基孔肯雅熱患者為一名於深水埗區居住的九歲男童，初步調查顯示，他上周六至周一到訪廣東省肇慶市，周四出現發燒、關節痛及皮疹，到明愛醫院急症室求醫，並入院接受治療，目前情況穩定。他的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅病毒呈陽性反應。

另外，中心再錄得一宗外地傳入的登革熱感染個案，病人於潛伏期曾到印度，是今年錄得的第49宗登革熱外地傳入個案。

