本港出現首宗基孔肯雅熱本地個案 衞生署下午交代詳情 今年累計 46 宗輸入個案 1 人死亡︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心今日（26 日）公布，本港出現首宗基孔肯雅熱本地個案。中心總監徐樂堅將於下午 3 時 30 分會見傳媒，交代個案詳情及政府的後續工作。

中心傳染病處主任歐家榮醫生、食物環境衞生署防治蟲鼠主任主管霍明茵，以及民政事務總署黃大仙民政事務專員胡鉅華亦會出席。

本港今年累計錄得 46 宗基孔肯雅熱確診個案，全屬輸入個案，其中一名患者死亡，其餘病情輕微。中心指出，基孔肯雅熱引致嚴重症狀或死亡的情況罕見，死亡率低於千分之一，但長者、幼童、孕婦及長期病患者較易出現併發症，康復時間亦較長。中心提醒市民，尤其屬高危組別，如外遊後出現發燒、關節劇痛及皮疹等病徵，應盡快求醫。

衞生防護中心引述全球監測數據指出，今年初至 9 月 30 日，全球共有 40 個國家或地區錄得 445,271 宗病例及 155 宗死亡個案，主要分布於美洲、非洲、亞洲及歐洲。