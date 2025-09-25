本港去年分別與澳洲智利達航權民航協議 陳美寶：開拓新航線亦可提升港貨運力

【Now新聞台】運輸的物流局局長陳美寶指，去年與澳洲達成航權協議，將新增悉尼航線，亦與智利達成民航協議，便利旅客轉機及提升運力，而開拓新航線同時亦可提升香港的貨運力。

運輸的物流局局長陳美寶：「我們開拓南美市場、非洲或中亞(市場)，不單止是客運，我們多一些客運航班，這些客運機的『肚』都載到貨，例如我們說一些快件、跨境電商這些。正正他們就喜歡香港多些航點網絡，那我們貨運機又可以出貨，這些客運機亦可以載貨。」

#要聞