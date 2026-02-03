本港去年12月零售銷貨值增長6.6%遜預期 全年升1%(林瑞庭報道)

【Now新聞台】本港去年12月零售銷售遜預期，但全年計有輕微增長。零售管理協會相信上半年零售銷售表現平穩。

去年12月聖誕節等假期旺季，本港零售銷售繼續錄增長，但表現略差過市場預期。

政府統計處公布，本港去年12月零售業總銷貨價值按年增長6.6%，低於市場預期的7.9%，升幅較11月輕微加快0.1個百分點，連升8個月。

按商品類別劃分，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨值錄得最大按年升幅，其次是酒類飲品及煙草，銷售升近兩成。全年計零售銷售升1%，回復輕微增長。

零售管理協會表示，零售市道繼續穩定復甦，隨著盛事經濟愈來愈成熟，訪港旅客數字上升，有助帶動人流消費，亦預期今年上半年零售銷售平穩。

零售管理協會主席謝邱安儀：「能透過遊客帶動的消費類別，相對成績會比較明顯一些，例如化妝品、藥物、個人護理、保健品這些類別整體而言，因相對能被遊客帶動，相信表現會好些。」

政府發言人亦預計，在良好的經濟增長勢頭支持下，本地消費氣氛正在改善，加上訪港旅客數字持續顯著增長，將繼續對零售業務有利。

