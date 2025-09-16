本港失業率維持3.7% 失業大軍增至逾15萬人(吳佩怡報道)

【Now新聞台】本港最新失業率維持百分之3.7，失業人數增加約6000人。政府發言人解釋，勞工市場繼續受個別行業影響，有分析擔心零售、餐飲業失業率在年底前仍有上升空間。

本港最新失業率維持不變，但失業大軍繼續增加至逾15萬人。

政府統計處公布，6至8月經季節性調整失業率為百分之3.7，繼續是自2022年10月以來高位，期內失業人數增加6000人，至15.1萬人。

按行業劃分，建造業失業率輕微回落，當中樓房裝飾、修葺及保養失業率下跌0.4個百分點，但零售業失業率繼續向上，餐飲服務活動業更進一步升至百分之6.8。

有經濟師表示，本地勞工需求仍疲弱，料年底前失業率繼續有上升空間，期望施政報告可向較受影響行業推出針對性措施。

星展銀行經濟研究部高級經濟學家及策略師謝家曦：「始終整體環境未算大幅改善，旅遊、零售相關失業率仍可能處於一個高水平。因為發展商庫存較多，因此未來繼續賣地，建屋速度放慢一些時，建造業等失業率會持續比較高一些。但同時間短缺情況仍存在，所以在我看來，整體失業率可能直到下半年都不會升穿百分之4。」

勞工及福利局局長孫玉菡指，即使就業情況繼續受個別行業經營狀況影響，但本港經濟穩定增長及政府多項加強經濟動能和提振消費的措施，會為整體勞工需求提供支持。

