本港機場11月旅客錄一成七增長 轉機過境客按年增逾五成

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑早前發生奪命火警，造成多人死傷。非牟利機構「毋忘愛」主席范寧醫生今日親自護送在火警中遇難的一名印傭「姐姐」前往機場，協助她踏上歸家路，讓她能平安、享富尊嚴地走完最後一程。 首位遇難印傭運返國 紅十字會全程護送 據印尼領事館人員透露，該名外傭是宏福苑大火中，首位安排乘搭飛機回鄉的印尼遇難者。 「毋忘愛」表示，遺體抵達印尼耶加達後，將由其家人親自迎接。隨後，當地紅十字會將全程護送遺體運返家鄉安葬，確保逝者在最後的旅程中「走得有尊嚴、有依靠」。 范寧母親為印尼華僑 視外傭如家人 「毋忘愛」表示，范醫生的母親為印尼華僑，他自小常隨家人回印尼探親，對這片土地有著不一樣的情感。 范寧亦一直抱持「家庭傭工是香港家庭重要成員」的信念，認為外傭離鄉別井服務香港家庭，理應如親友般獲善待及尊重，因此親力親為協助善後。 感激政府部門彈性協助 「毋忘愛」在文中誠心感謝每一位在運送途中伸出援手的人士，亦感激入境事務處、衞生署、食物環境衞生署等相關政府部門。帖文讚揚部門在處理是次不幸事件中，提供了彈性協助與迅速回應，令繁複的跨國運送安排得以順利進行。

Yahoo新聞 ・ 2 小時前