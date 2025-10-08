衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
第3季消費者信心指數 物價狀況降3.7% 生活狀況跌3.3%
【on.cc東網專訊】香港城市大學決策分析及營運學系統計諮詢中心昨日(8日)公布，本港2025年第3季消費者信心指數錄得87.6，按季上升1.2%，按年則顯著上升約12%。調查亦顯示，經濟發展的分指數按季上升3.6%，但物價狀況的分指數下降3.7%。生活(消費)狀況分指數下降3.3%，但仍然是最高的分指數，略高於100分，顯示受訪者信心屬中性。 是次調查於9月1日至25日進行，以電腦隨機抽樣及電話訪問形式，訪問了1,000名年滿18歲且在本地常住的香港居民。
調查顯示消費者對經濟發展方面的信心上升，消費者對投資股票的信心大幅上升，目前的分指數為 100.8 ，按季增14%，與去年同期相比大幅上升 35.1%，與上一季相比亦上升 11.9%；對未來三個月預期的分指數為99.4，與上一季度相比亦增10.3%。經濟發展分指數則錄得84.1，按季升3.6%，與去年同期相比增14%。港人對未來三個月經濟發展的分信心指數則為 93.5，與上一季度相比上升 5.9%。
然而，物價狀況的信心分指數則為81.4，雖按年上升11.8%，但按季下降3.7%。港人對當前物價狀況的信心分指數為75.8，按季跌10.2%；對未來三個月預期的分指數為85.2，只稍微上升 0.7%，反映市民對物價狀況信心減弱。生活(消費)狀況方面，目前的信心分指數為101.1，雖為最高分指數，但按季下降3.3%，按年跌1.8%。港人對目前狀況的信心分指數為111，按季降4.7%；對未來三個月預期的分指數為94.5，降2.3%，整體表明消費者對此範疇的信心屬中性。
就業狀況方面，信心分指數錄得81.3，按季略降0.7%，按年跌0.9%，整體保持穩定。港人對當前就業狀況的信心分指數為71.3，按季降5.8%；對未來三個月預期的分指數則為87.9，與上一季度相比升2.1%。購買房屋分指數則為77.5，按季微降0.1%，按年升20.7%，仍為最低分指數。港人對當前購屋狀況的信心分指數為73.8，按季降5.1%；對未來三個月預期的分指數則為79.9，升3.2%， 結果顯示香港消費者雖對購買房屋的信心保持相對穩定，但仍爲最低的分指數。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
美聯準會官員：利率水準適當 有助打擊通膨
（法新社華盛頓6日電） 聯邦準備理事會（Fed）高層官員今天表示，美國當前的利率處於有利位置，有助聯準會對抗通膨 堪薩斯市聯邦準備銀行總裁施密德（Jeff Schmid）在當地一場會議上表示：「整體而言，考慮到目前經濟與金融市場的狀況，我認為目前的政策立場僅略為緊縮，這正是我們應該處於的位置。」他表示，自己在上月投票支持降息一次，認為這是一項「適當的風險管理策略」，因為勞動市場持續顯現降溫跡象。法新社 ・ 1 天前
額外預留300億工程開支效益存疑 議員：應令民生小型工程復工
【on.cc東網專訊】立法會今日(8日)一連3日辯論2025年施政報告議案。對於施政報告提出將額外預留300億港元，供未來兩至三年加大工程項目開支，議員陳克勤認為政策積極同時亦要重視相關投入，例如能否帶動即時效益。on.cc 東網 ・ 7 小時前
將軍澳尚德邨男子墮樓 昏迷送院不治
【on.cc東網專訊】將軍澳有人墮樓。今午(7日)12時42分，尚德邨尚信樓一名男子，由高處墮下，倒臥平台昏迷。救援人員接報到場，將事主送往將軍澳醫院搶救，惜終告不治。警員經初步調查，相信姓黎(40歲)事主從上址一單位墮下，現場沒有檢獲遺書，正調查事主墮樓原因。on.cc 東網 ・ 1 天前
毒蛇搭電梯 門打開眼鏡蛇抬頭凝視嚇死人(有片)
印度新市鎮諾伊達(Noida)住宅大廈頻頻出現蛇蹤，最新是一個高級大樓社區，竟然有毒蛇眼鏡蛇「遊𨋢河」。電梯門一打開，該眼鏡蛇抬頭凝視眾人，嚇到住戶尖叫聲四起。網上片段可見管理員用木棍捉蛇，眼鏡蛇戰鬥力高昂，抬高上半身咬木棍，十分嚇人。管理員最後讓眼鏡蛇纏上木棍，並將之放入一旁的大垃圾桶內，再放回附近大自然。 印am730 ・ 1 天前
深水埗男子膠袋笠頭吸氣體尋短 父親發現已太遲
【on.cc東網專訊】深水埗有人吸氦氣自殺亡。今晨(8日)11時52分，大南街203號一單位男子報案，指其兒子倒臥在單位大門後，以膠袋包裹頭部並暈倒，膠袋連接着一罐氦氣，懷疑他企圖自殺。救援人員接報到場，經檢驗後證實姓顧(37歲)男事主已氣絕身亡。警員在現場沒有on.cc 東網 ・ 6 小時前
國慶黃金周︱錄128 萬內地旅客 業界：內地六成人未訪港 市場龐大︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】國慶黃金周長假期結束，截至昨晚九時，黃金周訪港內地旅客人數達 128 萬。旅遊促進會總幹事崔定邦表示訪港旅客數字理想，相信與10.1國慶與中秋節重疊、以及多項盛事活動有關，酒店的入住率亦較高。他指本港長假期內目標包括內地北方、二線城市、新增自由行城市的旅客，形容內地仍有龐大市場潛力待本港旅遊業界開拓。餐務管理協會主席梁振華指黃金周期間旅遊景點附近餐廳日均生意額錄約兩成增長，旅遊區以外的餐廳在中秋節期間錄得一成增長。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
美準印太助理防長倡台再增防衞開支 佔GDP10%
【on.cc東網專訊】美國國防部印太安全事務助理部長被提名人約翰·盧（John Noh）周二（7日）在參議院聽證會上表示，台灣目前增加防衞開支的舉措均充滿希望，但強調當地面臨來自解放軍的生存威脅，強烈支持美國總統特朗普關於台灣防衞開支應提高至佔GDP10%的主張。on.cc 東網 ・ 6 小時前
「Cold Palmer」成功註冊 彭馬商業王國啟動
【Now Sports】根據The Athletic報道，車路士球星高爾彭馬的個人商標註冊，其中「Cold Palmer」一詞已在上周五獲批。高爾彭馬（Cole Palmer）打算利用「Cold Palmer」的綽號和其標誌性慶祝動作，註冊成個人商標，以銷售一系列的自家產品，就好像基斯坦奴朗拿度的「CR7」品牌一樣。他在去年12月已遞交申請，希望將這些標誌成為其專利，但一度遭到法國波爾多一間名叫Palmer的酒莊反對，然而彭馬的管理公司和酒莊協商後，修改了申請，刪除所有與葡萄酒相關的內容，但仍可使用其商標來銷售其他酒精飲品。The Athletic周二報道，「Cold Palmer」一詞現已獲英國知識產權局批核，授予這名英格蘭國腳獨家的合法專有權利，有效期將直至2034年11月25日，屆時還可以再申請延長多10年。不過，他的招牌顫抖慶祝動作，則暫時未註冊成功，據指一旦通過，彭馬將阻止其他公司以該動作銷售產品，但不會阻止其他運動員進行類似的慶祝動作，特別是此動作的原創者，即其英格蘭國家隊隊友摩根羅渣士。「Cold Palmer」成為彭馬的註冊商標後，將會用作生產一系列產品，消息指包括香梘now.com 體育 ・ 4 小時前
賴清德：如特朗普說服大陸棄攻台 應獲諾貝爾和平獎
【on.cc東網專訊】台灣地區領導人賴清德近日接受美媒專訪，其辦公室周二（7日）公布訪談內容。賴清德表示，只要對等、有尊嚴，台方很樂意跟大陸談判，透過交流合作達到和平共榮的目標。他希望能繼續得到美總統特朗普的支持，又稱如對方能讓陸方永遠放棄對台發動武力攻擊，必然on.cc 東網 ・ 7 小時前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
300%！諾貝爾獎金頒了124年為何仍花不完？看基金會的資產配置就懂了
今年諾貝爾獎周一 (6 日) 正式揭曉，自 1901 年瑞典化學家諾貝爾設立獎項以來，諾貝爾獎已持續頒發 124 年，累計表彰超過 1000 名傑出貢獻者。令人矚目的是，最初僅 3100 萬瑞典克朗的遺產不僅未被耗盡，反而透過精妙的投資運作增值近 200 倍，支撐著獎項的持續繁榮。鉅亨網 ・ 1 天前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 8 小時前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 35 分鐘前
梁競徽用返舊名梁烈唯企C位 同高鈞賢黃嘉樂組男團 網民留言：其實幾鍾意睇……
早排幾位前TVB男藝人吳卓羲、郭晉安、歐陽震華、王浩信埋高鈞賢，一齊參與內地網上直播節目《今晚好犀利》，其中一個環節係5位男星跳舞，仲係跳hit過好一陣子嘅《晚安大小姐》，由於各人舞步唔齊甚至根本唔知跳乜，成個畫面都有濃濃嘅尷尬感。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
金條、飾金、紙黃金價格大比拼！邊度買賣黃金更化算？
黃金作為避險資產，一直備受投資者和消費者關注。不論是實物金條、銀行紙黃金，還是傳統飾金，其價格均受到國際金價、匯率及市場供需影響。想買賣黃金，本港各大金鋪與銀行每日報價略有不同，對投資者或購買黃金的人士來說，掌握即日買賣價的差異至關重要。本文將綜合比較本港主要金鋪及銀行的黃金即日報價，包括紙黃金價格、飾金買賣價，及金條/金粒買賣價，為讀者提供參考，以便做出更明智的投資或購買決策。Yahoo財經 ・ 5 小時前
AMD做大刁被質疑AI過熱 CEO：思想太狹隘！
超微（AMD）與ChatGPT母公司OpenAI達成一項規模達數以百億計美元的多年期合作協議，是屬目前其中一宗最大型AI基建交易。總裁蘇姿丰表示，科技界對人工智能的想像應該更遠、更大一些。Yahoo財經 ・ 1 天前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 1 天前
唐英年長子唐嘉盛7280萬購何文田Kadoorie Hill近3千呎相連戶｜名人入市
樓價逐步回穩，加上減息等利好因素，二手市場交投回升，吸引名人入市豪宅盤。資料指，前政務司司長唐英年長子唐嘉盛或相關人士，最新以約7,280萬元購入何文田Kadoorie Hill一個相連單位，而原業主為中國平安保險(2318)前總經理張子欣或相關人士，持貨13年，帳面需蝕約380萬元退場。am730 ・ 1 天前
詐騙肆虐｜港人連環五次網上受騙 遇「假律師假警察」被騙逾100萬
近年網上騙案發生次數越趨頻繁，有本地媒體報道，有市民被「假旅遊套票」詐騙後，為了追回損失，接連再被「假律師」和...BossMind ・ 5 小時前
渾水專欄│為敗走舖市李根興獻上一計（渾水）
李根興唯有以實際行動，將個人財富投入基金，與投資者共擔風險，才能贏得信任，減緩贖回潮。公關手段救不了他，唯有決心和改革才是出路。 華麗的言辭和網絡曝光，能省則省吧。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前