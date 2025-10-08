第3季消費者信心指數 物價狀況降3.7% 生活狀況跌3.3%

【on.cc東網專訊】香港城市大學決策分析及營運學系統計諮詢中心昨日(8日)公布，本港2025年第3季消費者信心指數錄得87.6，按季上升1.2%，按年則顯著上升約12%。調查亦顯示，經濟發展的分指數按季上升3.6%，但物價狀況的分指數下降3.7%。生活(消費)狀況分指數下降3.3%，但仍然是最高的分指數，略高於100分，顯示受訪者信心屬中性。 是次調查於9月1日至25日進行，以電腦隨機抽樣及電話訪問形式，訪問了1,000名年滿18歲且在本地常住的香港居民。

調查顯示消費者對經濟發展方面的信心上升，消費者對投資股票的信心大幅上升，目前的分指數為 100.8 ，按季增14%，與去年同期相比大幅上升 35.1%，與上一季相比亦上升 11.9%；對未來三個月預期的分指數為99.4，與上一季度相比亦增10.3%。經濟發展分指數則錄得84.1，按季升3.6%，與去年同期相比增14%。港人對未來三個月經濟發展的分信心指數則為 93.5，與上一季度相比上升 5.9%。

然而，物價狀況的信心分指數則為81.4，雖按年上升11.8%，但按季下降3.7%。港人對當前物價狀況的信心分指數為75.8，按季跌10.2%；對未來三個月預期的分指數為85.2，只稍微上升 0.7%，反映市民對物價狀況信心減弱。生活(消費)狀況方面，目前的信心分指數為101.1，雖為最高分指數，但按季下降3.3%，按年跌1.8%。港人對目前狀況的信心分指數為111，按季降4.7%；對未來三個月預期的分指數為94.5，降2.3%，整體表明消費者對此範疇的信心屬中性。

就業狀況方面，信心分指數錄得81.3，按季略降0.7%，按年跌0.9%，整體保持穩定。港人對當前就業狀況的信心分指數為71.3，按季降5.8%；對未來三個月預期的分指數則為87.9，與上一季度相比升2.1%。購買房屋分指數則為77.5，按季微降0.1%，按年升20.7%，仍為最低分指數。港人對當前購屋狀況的信心分指數為73.8，按季降5.1%；對未來三個月預期的分指數則為79.9，升3.2%， 結果顯示香港消費者雖對購買房屋的信心保持相對穩定，但仍爲最低的分指數。

