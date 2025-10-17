本港結業潮｜觀塘潮觀城酒樓10.21正式結業 因業績未達預期目標退租

本港結業潮不斷，多間中式餐廳同酒樓都相繼結業。主打潮州美食，位於觀塘裕民坊的潮觀城酒樓將於10月21日正式結業，今次結業消息一出，網民反應兩極，有網民表示不捨，亦有網民表示食物質素一般。

集團表示業績未達預期

潮觀城酒樓隸屬於主要在港經營專門提供潮州菜式酒樓的環科國際集團，集團表示，因觀塘酒樓的財務表現自開業以來未如理想，即使位處九龍東核心地段及鄰近半新盤凱滙，酒樓的業績亦未達預期目標。同時，在家工作的趨勢以及商業及社交活動減少，加上近年香港居民生活及消費模式轉變，加劇對酒樓財務表現的負面影響。因此集團經審慎考慮及檢討酒樓的業務表現與未來發展潛力後，決定退租及停運酒樓。

