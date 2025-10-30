本港銀行下調最優惠利率0.125厘(譚梓瑤報道)

【Now新聞台】美國聯儲局減息四分之一厘，本港多間銀行將最優惠利率調低八分之一厘，繼續未有跟足聯儲局減息幅度。有物業顧問認為減息有助刺激交投，有利發展商去庫存。

美國聯儲局一如預期減息四分之一厘，是今年內第二度減息，本港多間大型銀行亦跟隨下調，主要用作計算供樓的最優惠利率。

滙豐、中銀香港將最優惠利率調低0.125厘，由原來的5.125厘降至到5厘，滙豐新的P RATE周五起生效，中銀香港下周一生效，渣打的最優惠利率最新降至5.25厘。

以貸款額500萬元，供30年計，減息前，P按息率及H按封頂利率為3.375厘；減息後，實際按息降至3.25厘，即每月供款減345元，減幅約百分之1.6。

按揭顧問星之谷認為今次銀行減息幅度小，對供樓人士幫助有限，更重要的是本港減息周期已步入最後階段，不應對P進一步下調有憧憬。

經絡按揭轉介表示，本港銀行體系結餘仍維持約542億元，銀行同業拆息下降空間有限，短期內難以重返6月份低至近半厘的水平。

不過，物業顧問稱息口向下，無論如何都對樓市都是正面訊號。

高力估價及諮詢服務高級董事梁鎮峰：「無論對於用家或投資者來說，在住宅投資或購買方面，息口回落令他們的利息支出減少，絕對增加買家對住宅物業市場入市的意欲。對於正借債的發展商來說，減息絕對對他們本身的財政壓力是比較好一點的，沒有這麼大壓力，同時最重要是幫助到他們去庫存。」

高力預期本港一手成交已連續九個月錄得過千宗成交，料全年可突破兩萬宗。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀認為減息持續為樓市帶來動力。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀：「暫時來說，應該樓價見穩，銷情持續，我們希望把握未來最後兩個月，令今年整體銷售金額超越去年的220億元。」

中原地產亦預期物業市場於第四季將價量齊升，料二手成交量較第三季升四成，全年樓價升幅或達百分之5。