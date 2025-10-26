本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案 衞生防護中心今午公布詳情

《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
其他人也在看
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
張致恒內地登台唱《眼紅館》 髮型成焦點 網民：好多頭髮又很光頭
下月11日便踏入41歲的男團Boyz成員張致恒（Steven），與妻子區燕雯（雯雯）於2019年結婚後先後誕下四名兒子，一家六口連同狗狗每月開支極大，經多次在網上喊窮求助後，近月來張致恒轉任搬運工人落力工作，多次被拍到在街頭汗流浹背搬重物的情景。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢
現今騙案手法層出不窮，一名女網民日前於社交平台發文，指近日到尖沙咀連鎖超市DONKI購物時，遇到一名操廣東話的陌生女子，聲稱無法以現金付款希望幫忙。樓主不屢有詐，以電子支付幫忙支付200元，對方稱會以「轉數快」轉帳，但之後未有兌現，樓主驚覺受騙，慨嘆「我真係死蠢」，希望能公開遭遇以提醒其他人小心。 陌生女「無現金am730 ・ 1 天前
北京新招應對特朗普 反擊更狠
面對美國總統特朗普的貿易政策經常朝令夕改，《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家主席習近平已經捨棄中國傳統的外交手段，改為專門針對特朗普政府以制定一套新策略。信報財經新聞 ・ 1 天前
渾水專欄│David Webb 最後痛斥 力諫香港控煙大錯（渾水）
David Webb他最近寫了一篇網誌，批評香港政府加煙稅的政策，不但未能有效降低市民的吸煙率，反而助長了非法私煙市場，並導致政府的煙稅收入大幅減少。Yahoo財經專欄 ・ 38 分鐘前
鮮娛糧｜黃嘉雯邪惡視角比堅尼大晒 預告水着收爐明年請早
【on.cc東網專訊】2019年香港小姐競選冠軍黃嘉雯（Carmaney），入行多年一直保持在選美時狀態，尤其身材管理方面更加頂瓜瓜！昨日（24日），Carmaney在社交平台分享之前旅行相，在酒店泳池歎水中早餐，穿上比堅尼的她在泳池邊打卡，照片以邪惡視角拍攝，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶 亮出委任證斷正 東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（24 日）在東九龍展開交通執法行動，派出喬裝警員登上公共小巴，針對乘客「沒有穩妥繫上安全帶」的違例行為。行動中共發現 31 名乘客未有佩戴安全帶，警方已向有關人士發出傳票。Yahoo新聞 ・ 1 天前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
美婦每日服薑黃粉三年 肝臟受損白血球下降 專家警告草本補充劑或傷肝︱Yahoo
【Yahoo健康】美國一名 40 歲女子為追求更健康生活，長期服用薑黃素，結果出現肝臟異常及白血球偏低等情況。專家指出，薑黃、印度人參（Ashwagandha，又稱南非醉茄）及綠茶萃取物等常見草本成分，或會令肝臟負荷過重，引致健康問題。Yahoo 健康 ・ 1 天前
稀土管控迫使德國企業向中國披露機密 或暴露歐洲最大經濟體的弱點
【彭博】— 受制於中國最新稀土管控，德國企業正在把敏感的供應鏈信息交給北京方面，而這些信息可能被用來向製造商施壓，甚至逼停這個歐洲最大經濟體的生產線。Bloomberg ・ 22 小時前
【UNIQLO】限定優惠 轉季必備單品低至$59（即日起至30/10）
Uniqlo今期限定優惠為你「補齊」轉季衣櫃，帶來復古親膚嘅麻花圓領針織外套、直腳牛仔褲及緊身褲同休閒長褲，仲有便於轉季內搭嘅各款T恤！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
珍惜生命｜長沙灣麗翠苑婦人上吊送院亡 兒子發現惜太遲
長沙灣有人上吊身亡。警方周六深夜11時許接獲一名男子報案稱，其54歲余姓母親在麗翠苑寓所的客廳內，懷疑以一條布帶上吊，並已將其解下。 救援人員接報到場，將昏迷的余婦送往明愛醫院搶救，惜最終返魂乏術。警方在場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，案件列作「送院時死亡」。據悉，有人生前有情緒病紀錄。 ▼珍惜生命你am730 ・ 3 小時前
前美國貿易官員稱 中美或只能找到一個「戰術底部」
【彭博】— 一位前美國高級貿易官員表示，任何美中貿易協議可能都只會暫時緩和雙邊緊張局勢，而不會改變世界分裂為不同陣營的趨勢。Bloomberg ・ 15 小時前
啟德維港1號兩房745萬沽 四年插水近四成 勁蝕416萬離場
啟德半新樓再現蝕讓個案，市場消息指，維港1號近日錄得一宗二手蝕讓，業主帳面損失近四成。28Hse.com ・ 2 天前
香港旅發局狂谷鹿晗 勁過「姜公誕」？揭內地資金流入本港應援市場
內地「頂流」鹿晗香港紅館演唱會已於昨日（10月25日）結束，其代表意義除了是首位內地90後歌手到紅館開唱外，原來還揭示了一個市場現象。話說早前宣布全體員工凍薪的旅發局，近日於小紅書專頁相當活躍，罕見地密密宣傳同一項活動，正是力推鹿晗的香港紅館演唱會。有別於昔日冷處理由本地資本谷起的銅鑼灣「姜公誕」，旅發局鉅細無遺列出鹿晗每個打卡點，宣傳鋪天蓋地，或揭示繼樓市後，「普通話拼音」應援資金已經流入本港Yahoo財經 ・ 5 小時前
71歲李國麟懶理評價積極搵真銀 終搵夠錢買大屋搞笑「炫富」
有「綠葉王」之稱嘅李國麟自完約離巢TVB，便長駐於內地發展，積極參與商演及直播帶貨，出名拼搏嘅態度令網民留下深刻印象，不但曾於直播帶貨時喪食小龍蝦、賣衛生巾及安全褲，曾因連續直播帶貨8小時無人落單而被封「最慘帶貨明星」，到訪江西省宜春市溫湯鎮時於鏡頭前直接飲用溫泉水嘅行為、挑戰內地貴州「牛屎火鍋」（又稱牛癟火鍋）以及還原鳩摩智造型與大媽跳舞惹起熱議，唔少網民都認為李國麟係咪因缺錢而答應呢類工作，直言搵嘅都係辛苦錢。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
解讀 | 紅軍是否經已衛冕失敗？
紅軍今夏作出了巨大的陣容轉變，但相信沒有人會預期多位頂級球員皆未能交出水準表現了吧，到底紅軍的衛冕冠軍之路，是否完結了嗎？Yahoo 體育 ・ 1 小時前
【惠康】呢度仲抵優惠 穀飼牛肋肉條 $65/包（即日起至30/10）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有菲律賓珍寶萬壽果、Meadows 穀飼牛肋肉條、越南業務用原隻熟白蝦、十字牌高鈣低脂/脫脂牛奶飲品、三全薺菜豬肉/三鮮雞湯小雲吞、維他奶/維他/維他冷泡樽裝飲品、保利保鮮裝純牛奶/脫脂/高鈣低脂牛奶飲品、易極+/易極薄荷糖、滴露潔手液優惠裝同埋唯潔雅紫色4層衛生紙，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
姜濤12月開個唱 不忍英國姜糖無錢返港追星親回「我請你來唄」
MIRROR成員姜濤尋日宣布將於今年12月18日至21日舉行4場個人演唱會。唔少姜糖磨拳擦掌等撲飛，但亦有fans呻冇得睇。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前