本港麻雀總數微升2.3% 元朗密度最高 多聚集康樂休憩區

麻雀

麻雀是香港常見鳥類。香港觀鳥會公布最新麻雀普查結果，推算目前香港市區有約22.7萬隻樹麻雀，按年微升2.3%，連續8年維持在21至26萬隻水平，數量大致穩定。全港18區，麻雀密度最高的地區為元朗區，其次則為屯門區及沙田區。若以土地用途劃分，最多麻雀聚集於康樂及休憩區。

「第十屆全港麻雀普查」5月10至24日進行，涵蓋全港18區的六個土地用途，包括住宅區、商業區、工業區、康樂及休憩區、農業區、鄉村地區，義務普查員於早上時段沿劃分為80條約1公里的路線點算麻雀數目，推算本港市區有約22.7萬隻麻雀，較去年多5千隻、微升2.3%。其中元朗區麻雀密度最高，每條路線平均約有 100隻麻雀；其次為屯門及沙田。土地用途方面，康樂及休憩區麻雀數量最多，推算達 8.9萬隻，佔全港近四成，其次為住宅區及鄉村區。

香港觀鳥會研究主任謝日朗指，本港麻雀數量自2018年起大致維持穩定，但個別區域密度呈下降趨勢，當中4區呈明顯下降，包括港島3區及深水埗1區。土地用途方面，工業、商業及農業用地的麻雀密度亦錄得下降。他指，局部的變化雖未構成全港趨勢，但成因有待研究，期望未來能增加普查路線，以進一步監察地區變化。

另外，「城市雀鳥普查」已踏入第6年，持續監察4種城市常見雀鳥，其中鵲鴝推算約2.7萬隻，兩年間升幅明顯，累計增約1萬隻。土地用途方面，鵲鴝、紅耳鵯及紅嘴藍鵲在鄉村區的密度最高，與麻雀並不一致，或反映不同鳥種對城市化和環境的適應需求存在差異。觀鳥會來年擬進一步增加調查對象，包括噪鵑、喜鵲、八哥及黑領椋鳥，期望有助追蹤香港城市生物多樣性的狀況。

