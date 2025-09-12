本港 12 歲男童染甲型流感併發休克 兒童深切治療部留醫 近兩周學校院舍爆發個案上升︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心今日公布一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，個案涉及一名 12 歲有長期病患的男童，他在 9 月 11 日出現發燒、咳嗽及氣促，當日到律敦治醫院急症室求醫，其後轉送至兒童深切治療部留醫。化驗結果顯示，他的鼻咽及咽喉拭子樣本對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克。目前男童情況穩定，仍在留醫。

中心調查顯示，該名男童已接種 2024／25 季度流感疫苗。他入住的院舍內，另有 7 名宿生同於 9 月 11 日出現輕微流感病徵，全部已求醫並無需入院。中心已建議院舍加強感染控制措施，包括要求所有宿生及職員佩戴口罩、分隔有病徵的宿生、改善通風及加強清潔消毒。院舍將繼續接受醫學監察。

本港正處於夏季流感季節，近兩周學校及院舍的流感樣疾病爆發個案明顯上升。由 8 月 31 日至 9 月 6 日的一周錄得 26 宗爆發個案，共影響 323 人；而 9 月 7 日至 12 日的首六天已錄得 62 宗爆發，共影響 567 人。其中，學校相關的爆發個案由 15 宗增至 55 宗，涉及 8 間幼稚園／幼兒中心、39 間小學及 23 間中學，單一學校爆發個案最多涉及 112 人。