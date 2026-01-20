本港 8 日內錄 3 宗兒童流感嚴重個案 14 歲女童一度入住深切治療部︱Yahoo

【Yahoo健康】衞生署衞生防護中心今日（ 20 日）接獲一宗 14 歲女童感染甲型流感的嚴重個案，亦是 8 日內錄得的第 3 宗兒童流感嚴重個案。中心預計，未來數月流感活躍程度可能上升，呼籲家長應盡快為子女安排接種季節性流感疫苗。

該名 14 歲女童在 1 月 18 日出現發熱、流鼻涕、咽喉痛、咳嗽及肌肉痛，同日前往私家診所求醫。她在 1 月 19 日因頭暈到聯合醫院急症室求診，隨後因血壓持續偏低，被送入深切治療部治療。女童的呼吸道樣本經化驗後證實對甲型流感呈陽性，目前情況轉趨穩定，血壓已恢復正常。

初步調查顯示，該名女童已接種 2025/26 年度季節性流感疫苗。她的 3 名同班同學近日亦出現流感樣病徵，其中 1 人曾入院並證實感染甲型流感，目前已出院，另外 2 人症狀輕微。中心已要求校方實施感染控制措施並進行醫學監察。此外，女童的 4 名家居接觸者中，有 2 人早前出現輕微呼吸道病徵，無需住院。

夏季流感季節共 25 宗兒童嚴重個案 3 人死亡

今年至今累計錄得 3 宗兒童流感嚴重個案，年齡介乎 6 個月至 14 歲，其中 2 宗個案未有接種疫苗保護。而在 1 月初結束的夏季流感季節中，共錄得 25 宗兒童嚴重個案，包括 3 宗死亡個案，當中 8 成患者沒有接種流感疫苗。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，隨着今年首季天氣持續寒冷，加上流行病毒株可能發生改變，冬季流感季節即將來臨。他稱，雖然目前流行的甲型（ H3 ）流感與疫苗病毒株存在抗原差異，但疫苗仍能對相關變異株及其他甲型（ H1 ）與乙型流感提供保護。他提醒，夏季曾染疫人士亦應接種疫苗，以應對冬季可能出現的其他病毒株。

徐樂堅補充，假期復課後學校爆發流感個案有所增加。他表示， 6 個月至未滿 2 歲幼兒的接種率僅約 23 %，雖較上一季同期上升 4 個百分點，但仍遠低於其他組別。