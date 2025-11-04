本港5間大學位列QS最新亞洲大學排名首十名 港大第一

【Now新聞台】本港有5間大學位列QS最新亞洲大學排名首十名，其中香港大學排第一。

在榜上的1500多間亞洲大學，香港大學比去年升一位，超越了第二的北京大學。港大校長張翔表示，此次排名是對港大學術實力的肯定，更反映大學在全球高等教育格局中的關鍵角色。

而第三名就繼續是新加坡國立大學，香港科技大學排第六，中文大學及城市大學並列第七，理工大學及浸會大學分別排第十及53，嶺南大學及教育大學就排第一百多，樹仁大學及都會大學排第三百多。

