本港RSV感染個案急升響警號！醫生籲巿民接種疫苗防重症

衞生防護中心（CHP）數據反映，今年第23週（6月1日至7日）驗出55個樣本對RSV病毒呈陽性化應，至第37週（9月7日至9月13日）創下今年高峰290宗，情況令人關注。有專科醫生指出，RSV全年都有機會出現。「部份病毒感染一般受季節和濕度影響，以及人們的社交行為。節日飯聚、開學都有利於傳播。」據估計，十月之後感染個案會持續上升。

高危群組受影響較大

呼吸道合胞病毒亦稱作RSV，是一種常見且具有傳染性的呼吸道病毒，以飛沫及接觸為主要傳播途徑，高風險群組包括：嬰幼兒、長者及免疫力較低人士。發病初期患者會流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚或軟弱無力等，較嚴重的個案可能引致氣管、肺部及中耳的感染，甚至有生命危險。家庭醫學專科彭少良醫生解釋：「RSV症狀與流感和新冠病毒很相似，巿民一般難以分辨。流感及新冠病毒多伴隨高燒，而RSV病毒則會影響氣管，患者很多時候會出現喘鳴，表示感染已蔓延至下呼吸道，導致細支氣管發炎、阻塞，出現呼吸急促等現象。嚴重的RSV症狀更會呼吸困難，患者需要入院治理。」

嬰幼兒住院率高 長者併發症不容忽視

根據香港的一項早期研究顯示，1歲以下的RSV相關患者的住院率是流感或副流感病毒相關住院率的2.5倍1。「嬰幼兒的免疫力未完全發展，一旦感染，用藥的選擇很有限，家人亦未能自行處理喘鳴或呼吸急促等狀況，很多時需要入院跟進病情。年幼患者或需使用呼吸機輔助呼吸，與此同時，醫生需安排不同的檢查，例如：排除其他疾病、細菌或病毒感染，方能對症下藥。」在香港，與RSV感染相關的死亡率甚至比流感更高2，RSV感染更是住院長者死亡的常見原因。與流感患者相比，因感染RSV而住院的患者2：

較大機會需住院較長時間

患肺炎的風險更高

較大機會需入住深切治療部

出院後需要居家醫療服務的可能性更高

住院一年內死亡的風險更高

彭醫生續指，「長者社交活動頻繁，容易在群體中受到傳染，倘若有慢性病的長者感染RSV後發生其他病毒的二次或三次感染，更可能會誘發肺炎或心臟疾病等，後果可以很嚴重。」

恐社區連環爆發

感染RSV後大多於2星期內便會痊癒3，但高危人士如長者，則有機會於感染後引發重症。面對RSV個案上升，彭醫生認為現時醫療系統是有足夠的資源去處理，但倘若RSV、流感與新冠病毒一同夾擊，便可能造成社區連環爆發，大大增加醫療負擔，「除了加強RSV的長期監測與預警通報，我建議巿民接種疫苗，尤其是長者、免疫力低下人士和孕婦。」保持良好個人衛生，保持環境清潔，減少逗留在人多擠迫的場所，佩戴口罩都是避免接觸病毒的方法。

目前本港RSV疫苗有兩種

現時醫藥界暫沒有針對RSV的抗病毒藥物，因此接種相關疫苗是較有效的預防方法，以減低感染後出現併發症的機會。目前本港有兩種針對RSV的疫苗可供選擇，兩種均適用於長者，而其中一種疫苗為二價疫苗，主要針對RSV A 和 B 病毒亞群，適用於長者及孕婦，透過母體接種，可在嬰兒出生後首六個月內保護嬰兒，此疫苗亦已被證實為安全有效4。



「60歲或以上的長者可透過接種疫苗以預防因RSV引起的下呼吸道疾病，根據研究顯示，接種一劑疫苗後可預防由RSV引起的肺部感染（如肺炎）的有效率超過8成5，而60歲或以上的長者於接種疫苗後可降低73%因感染RSV而需住院的風險6。」若市民對疫苗有疑問，可按需要諮詢家庭醫生。

Text: Florence



