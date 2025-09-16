本粥攻港｜韓國連鎖粥店「本粥」宣布攻港 分店遍布19個國家 必試人氣鮑魚粥

「本粥」即將攻港！韓國最大連鎖粥店，分店遍布全球十九個國家的「本粥」宣布即將在港開設分店！本粥主打傳統韓式養生粥，是韓國最大的粥類連鎖品牌，目前在韓國擁有超過2,000家門店。今次來港開店令人期待！

由小店起家到全韓國最大連鎖粥店

「本粥」（Bonjuk）成立於2002年，由韓國首爾的小型粥店起家，在20年間迅速擴張，成為韓國最大的粥類連鎖品牌，目前在韓國擁有超過2,000家門店。除了韓國，本粥亦積極進軍國際市場，海外分店遍及19個國家，包括台灣、美國、中國、日本、泰國及中東地區（如沙特阿拉伯、卡達及杜拜）。如今終於落戶香港，令人期待。

圖片來源： IG@bonjuk_worldwide

