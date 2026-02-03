本鄉奏多婚後首現身 為土屋太鳳預祝31歲牛一

【on.cc東網專訊】曾演電影《NANA 2》扮演「真一」的35歲日本男星本鄉奏多，今年元旦迎娶圈外人女友成為人夫後，昨日(2日)婚後首度現身活動。出名鍾意打機的他，與女星土屋太鳳為最新戰國動作RPG遊戲《仁王3》宣傳。

以一身和服現身的本鄉，雖然沒有戴上婚戒，但聽到現場記者祝賀新婚時，即開心點頭致謝，又為今日(3日)31歲生日的土屋，驚喜送上花束，提早慶生。

