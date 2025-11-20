Trip.com酒店減$500、機票減$200
札幌滑雪場 | 札幌「粉雪天堂」12 月就殺到！點樣玩先最抵？
各位熱愛冬天運動嘅朋友注意啦！ 札幌滑雪場絕對係你北海道滑雪之旅唔可以錯過嘅 Highlight！每年 12 月到第年 3 月，札幌都因為佢夠穩定、夠幼細嘅積雪，贏得「粉雪天堂」呢個靚名，引到勁多滑雪發燒友嚟朝聖！Trip.com 特登幫你整理咗呢份最齊全嘅札幌滑雪場資料，由人氣雪場推介、勁方便嘅交通方法、舒服嘅酒店選擇，到初學者必睇貼士，包你輕鬆 plan 一個完美嘅北海道滑雪假期！
航班推薦
香港飛札幌（單程）： 中國東方航空，低至 HK$1,132 (75% Off)
香港飛札幌（來回）： 香港快運航空（HK Express），低至 HK$2,338 (43% Off)
*(2025年11月更新)
平價機票：優惠低至 😍 45 折
JR 玩轉日本鐵路周遊券
電子兌換JR北海道週遊券🇭🇰 502.79元起｜即日可用，暢遊札幌、富良野！🚄✨
東北北海道6日鐵路通票🇭🇰僅HK$1,648，暢遊札幌、函館、青森！🚄
電子票即日可用！4日暢遊北海道🔥札幌↔登別特急列車，小樽浪漫街景任你行💰HKD502.79
札幌滑雪場 | 滑雪季與氣候概況
札幌嘅滑雪季節通常由 11 月尾開始，一路玩到第年 4 月初。滑雪黃金時期： 12 月到 2 月，呢段時間嘅粉雪品質最穩定，滑起嚟超正！氣溫： 日間平均氣溫大約喺 $-3\text{°C}$ 至 $-6\text{°C}$ 之間，相對舒服，勁啱長時間喺戶外滑雪。避開人潮貼士： 想避開最多人嘅日子，同埋想住酒店平啲，可以考慮喺 1 月中或者 3 月頭去，一樣有靚雪玩
札幌滑雪場 | 行前準備與貼士
首次去札幌滑雪嘅香港朋友，出發前最好準備定以下幾樣嘢：
裝備租借：
札幌大部分滑雪場都有齊全嘅滑雪裝備租借服務（雪板、雪衣、雪鞋等等）。
強烈建議旺季要提早上網預約，費事去到白行一趟。
語言支援：
部分雪場有中文導師，或者提供英文教學課程。
保險購買：
Trip.com 建議你出發前買定全面嘅旅遊保險方案，萬一滑雪期間有意外都有保障，玩得更安心！
交通卡：
買定 北海道 JR Pass，可以慳返好多交通費，尤其係想去多幾個雪場玩嘅朋友。
天氣查詢：
出發前可以上日本氣象廳 check 吓雪況，方便調整你嘅滑雪行程。
札幌滑雪場 | 交通方式詳解
札幌交通網絡勁完善，無論你鍾意搭公共交通工具，定係想自己揸車，都可以勁方便咁去到周邊各大滑雪場！
1. JR 列車 (最重要又高效！)
JR 列車配埋接駁巴士，係連接札幌市區同雪場最主要又有效率嘅交通方法！
去手稻滑雪場（Sapporo Teine）：
喺 JR 札幌站搭函館本線列車，約 17 分鐘到手稻站（Teine Station）。
出站之後，轉乘 JR 北海道巴士或專屬接駁巴士，約 15-25 分鐘就直達雪場，又慳時間又方便！
去 KIRORO 度假村：
最方便係喺札幌市區直接搭中央巴士（Chuo Bus）嘅專線直達巴士，唔使轉嚟轉去。
如果搭鐵路，就要喺 JR 小樽築港站或者小樽站轉搭度假村嘅專屬接駁巴士。
貼士： 勁建議買 「北海道 JR Pass」，指定日子內可以無限次搭 JR 線，勁啱想去勻幾個札幌滑雪場嘅朋友！
巴士
大部分札幌滑雪場都勁貼心咁設有接駁巴士服務，由札幌市區或者新千歲機場出發，對帶住重型滑雪裝備嘅朋友嚟講，真係勁方便！
好多酒店同雪場都有「住宿 ＋ 接駁巴士」優惠套票，一落車就輕鬆直達雪道！
熱門路線範例：
札幌站 ↔ 札幌國際滑雪場：約 70 分鐘
新千歲機場 ↔ KIRORO 度假村：約 120 分鐘
北海道 札幌國際滑雪場 1日纜車票+來回巴士票（札幌市內 出發/返回） 丨一站式滑雪，日歸超便利，低至HK$722(1人已購)
自駕 (最自由彈性！)
租車公司： 札幌市內好多租車公司，好似 Times 同 Nippon Rent-A-Car，都接受國際駕照，仲提供配備雪胎嘅車輛。
安全注意：
冬天路面可能結冰，揸車要勁小心，建議全程跟導航系統。
強烈建議盡量避開夜晚揸車，因為北海道冬季日照時間勁短。
預留充足時間應對突如其來嘅降雪或路況變化。
札幌滑雪場 | 札幌國際滑雪場
札幌國際滑雪場係札幌地區最具代表性嘅大型雪場之一，距離市中心只係大約 60 分鐘車程。佢出名在雪道夠闊，雪質穩定又靚！
雪道： 設有 7 條雪道，涵蓋初級、中級、高級唔同難度。
設施： 有齊雪盆區、兒童練習區同專業滑雪課程。
適合對象： 無論家庭出遊定係滑雪初學者都勁啱！
地址： 北海道札幌市南區定山溪 937
交通方式： 喺 JR 札幌站前巴士總站，搭中央巴士嘅「札幌國際滑雪場線」直達，全程約 90 分鐘。
札幌滑雪場 | 手稻滑雪場
手稻滑雪場唔單止係 1972 年札幌冬奧嘅比賽場地，仲因為佢交通夠方便（離市中心只係 30 分鐘車程）而勁受歡迎。
特色： 雪場分咗「奧林匹亞區」同「高原區」，雪道選擇多樣化。
靚景： 係札幌少數可以一邊滑雪、一邊欣賞壯麗石狩灣海景嘅特色雪場！
地址： 北海道札幌市手稻區手稻本町 593
交通方式： JR 手稻站轉乘巴士約 15 分鐘可達。
交通方式：JR 手稻站轉乘巴士約 15 分鐘可達。
札幌滑雪場 | 札幌藻岩山滑雪場
藻岩山滑雪場因為佢勁近市區同埋佢獨特嘅夜滑體驗而勁出名，係札幌當地人同遊客都好鍾意去嘅地方。
特色： 雖然雪場唔算好大，但雪質好好。
必玩： 夜晚滑雪時，可以俯瞰成個札幌市嘅燈海，夜景超靚，勁啱情侶約會或者影相！
地址： 北海道札幌市南區藻岩山 199
交通方式： 札幌站搭市營電車至「纜車入口站」，再轉乘接駁車約 5 分鐘。
重要提醒： 呢個雪場明確禁止使用滑雪板（Snowboard），只可以玩雙板滑雪（Ski）！玩單板嘅朋友要揀其他雪場啦。
札幌滑雪場 | Kiroro喜樂樂滑雪場
Kiroro 喜樂樂滑雪場雖然距離札幌大約 90 分鐘車程，但佢嘅雪質被譽為全日本最頂級之一，係追求極致粉雪體驗嘅絕佳選擇！
設施： 綜合性度假村，有兩間高品質酒店、專業兒童滑雪學校、刺激嘅雪地摩托同溫泉設施。
適合對象： 絕對係全家大細一齊享受北海道滑雪樂趣嘅理想之地。
地址： 北海道余市郡赤井川村常盤 128-1
交通方式： 由札幌站搭巴士約 100 分鐘可達。
交通方式：由札幌站搭乘巴士約 100 分鐘可達。
札幌滑雪場 | 住宿推薦指南
喺札幌，無論你想住喺市區享受繁華便利，定係想住喺郊區酒店享受靜謐雪景，都有勁多選擇！記得用埋 Trip.com 嘅新用戶折扣呀！
札幌全日空皇冠假日酒店
用戶評分: 9.1/10.0
在札幌的最後一晚，與愛人一起入住了札幌皇冠假日，體驗特別好，畢竟是IHG 星級酒店的標準。 設施：維護的非常好，一點看不出來是有年代的酒店 衞生：衞生乾淨，標準IHG 品質 環境：在札幌站周圍是特別安靜的了，一晚睡的很好 服務：前台有中文櫃枱，溝通順暢，為我們的本次旅行帶來了很多驚喜
北海道札幌格蘭大酒店
用戶評分: 9.4/10.0
頭一天住的本館， 房間很一般， 進去入住發現櫃門無法和上， 晚上上洗水間排風扇無法工作， 當時簡直無語到極點， 後來投訴前台，後面幾天換到東館的房間，明顯好很多， 所以以後訂這個酒店特別注意，本館是老舊建築， 新的是東館， 友情提醒大家
札幌京王廣場酒店
用戶評分: 9.3/10.0
三人房面積比較大，同時攤開二個28寸的箱子無壓力，近幾年裝修的房間還比較新，早餐特豐盛，在日本5星酒店標準內算很不錯，有札幌的湯咖喱等，位置離札幌車站也很近，酒店出門走小道直走到大丸穿過一層商鋪可輕鬆抵達jr札幌車站售票口，唯一欠缺的是房間衞生間比較小，沒有分離，另外窗户是封閉的不能打開，不過日本酒店房間都會配空氣凈化器，這一點影響不大，哦還有我們入住的房間衞生間不知排氣扇是否正常工作，沒有一般排氣扇運轉時的聲音，向前台反映後也沒有反饋如故，服務感覺和標五星標準酒店還是有的差距，入住那天我們有4個大的旅行箱也是我們自己自提到房間。
札幌大通公園美爵酒店
用戶評分: 8.4/10.0
酒店地理位置不錯，大通公園旁邊。出門左手邊到札幌站商圈一公里左右，右手邊可以離地鐵三百米左右，機場到酒店衹要換乘一次很方便，11丁目下地鐵一號口出來，左手直走三個紅綠燈就到了，地鐵口能看到酒店。不要相信導航會繞路了。重點：每天下午三點到七點，晚上九點到十一點的，歡樂時光很好，朋友一起聊天休息很不錯。免費酒水小點心很豐富。
札幌滑雪場 | 常見問題
札幌滑雪季節是幾時？
通常由每年 11 月尾開始，持續到第年 4 月初。不過實際日期要睇降雪量，出發前記得 check 官網。
初學者適合哪個滑雪場？
建議揀札幌國際滑雪場或藻岩山滑雪場，因為雪道夠寬闊、坡度夠平緩。
需要自備裝備嗎？
唔使！大部分滑雪場都有齊全嘅租借服務（滑雪板、雪衣、頭盔）。
有無中文教練或滑雪課程？
部分大型雪場好似手稻高原設有中文或英文教練，但最好提前預約。
哪裡可以買滑雪票？
Trip.com 建議你提早喺網上預訂滑雪套票或者交通＋門票優惠方案，通常會比現場買更平更順暢！
