札幌滑雪場 | 札幌「粉雪天堂」12 月就殺到！點樣玩先最抵？

各位熱愛冬天運動嘅朋友注意啦！ 札幌滑雪場絕對係你北海道滑雪之旅唔可以錯過嘅 Highlight！每年 12 月到第年 3 月，札幌都因為佢夠穩定、夠幼細嘅積雪，贏得「粉雪天堂」呢個靚名，引到勁多滑雪發燒友嚟朝聖！Trip.com 特登幫你整理咗呢份最齊全嘅札幌滑雪場資料，由人氣雪場推介、勁方便嘅交通方法、舒服嘅酒店選擇，到初學者必睇貼士，包你輕鬆 plan 一個完美嘅北海道滑雪假期！

札幌滑雪場 | 滑雪季與氣候概況

札幌嘅滑雪季節通常由 11 月尾開始，一路玩到第年 4 月初。滑雪黃金時期： 12 月到 2 月，呢段時間嘅粉雪品質最穩定，滑起嚟超正！氣溫： 日間平均氣溫大約喺 $-3\text{°C}$ 至 $-6\text{°C}$ 之間，相對舒服，勁啱長時間喺戶外滑雪。避開人潮貼士： 想避開最多人嘅日子，同埋想住酒店平啲，可以考慮喺 1 月中或者 3 月頭去，一樣有靚雪玩

北海道天氣概覽｜四季氣候與旅遊穿搭指南

札幌滑雪場 | 行前準備與貼士

首次去札幌滑雪嘅香港朋友，出發前最好準備定以下幾樣嘢：

裝備租借：

札幌大部分滑雪場都有 齊全嘅滑雪裝備租借服務 （雪板、雪衣、雪鞋等等）。 強烈建議旺季要提早上網預約 ，費事去到白行一趟。

語言支援：

部分雪場有 中文導師 ，或者提供英文教學課程。

保險購買：

Trip.com 建議你出發前買定 全面嘅旅遊保險 方案，萬一滑雪期間有意外都有保障，玩得更安心！

交通卡：

買定 北海道 JR Pass ，可以慳返好多交通費，尤其係想去多幾個雪場玩嘅朋友。

天氣查詢：

出發前可以上 日本氣象廳 check 吓雪況，方便調整你嘅滑雪行程。



札幌滑雪場 | 交通方式詳解

札幌交通網絡勁完善，無論你鍾意搭公共交通工具，定係想自己揸車，都可以勁方便咁去到周邊各大滑雪場！

1. JR 列車 (最重要又高效！)

JR 列車配埋接駁巴士，係連接札幌市區同雪場最主要又有效率嘅交通方法！

去手稻滑雪場（Sapporo Teine）：

喺 JR 札幌站搭函館本線列車， 約 17 分鐘 到手稻站（Teine Station）。 出站之後，轉乘 JR 北海道巴士或專屬接駁巴士， 約 15-25 分鐘 就直達雪場，又慳時間又方便！

去 KIRORO 度假村：

最方便係喺札幌市區直接搭 中央巴士（Chuo Bus）嘅專線直達巴士 ，唔使轉嚟轉去。 如果搭鐵路，就要喺 JR 小樽築港站或者小樽站 轉搭度假村嘅專屬接駁巴士 。

貼士： 勁建議買 「北海道 JR Pass」，指定日子內可以無限次搭 JR 線，勁啱想去勻幾個札幌滑雪場嘅朋友！

巴士

大部分札幌滑雪場都勁貼心咁設有 接駁巴士服務 ，由札幌市區或者新千歲機場出發，對帶住重型滑雪裝備嘅朋友嚟講，真係勁方便！

好多酒店同雪場都有「住宿 ＋ 接駁巴士」優惠套票，一落車就輕鬆直達雪道！

北海道 札幌國際滑雪場 1日纜車票+來回巴士票（札幌市內 出發/返回） 丨一站式滑雪，日歸超便利，低至HK$722(1人已購)

自駕 (最自由彈性！)

租車公司： 札幌市內好多租車公司，好似 Times 同 Nippon Rent-A-Car，都接受國際駕照，仲提供配備 雪胎 嘅車輛。

安全注意：

冬天路面可能結冰，揸車要勁小心，建議全程跟導航系統。 強烈建議盡量避開夜晚揸車 ，因為北海道冬季日照時間勁短。 預留充足時間應對突如其來嘅降雪或路況變化。



札幌滑雪場 | 札幌國際滑雪場

札幌國際滑雪場係札幌地區最具代表性嘅大型雪場之一，距離市中心只係大約 60 分鐘車程。佢出名在雪道夠闊，雪質穩定又靚！

札幌國際滑雪場

雪道： 設有 7 條雪道，涵蓋 初級、中級、高級 唔同難度。

設施： 有齊雪盆區、兒童練習區同專業滑雪課程。

適合對象： 無論 家庭出遊 定係 滑雪初學者 都勁啱！

地址： 北海道札幌市南區定山溪 937

交通方式： 喺 JR 札幌站前巴士總站，搭中央巴士嘅「札幌國際滑雪場線」直達，全程約 90 分鐘。

札幌滑雪場 | 手稻滑雪場

手稻滑雪場唔單止係 1972 年札幌冬奧嘅比賽場地，仲因為佢交通夠方便（離市中心只係 30 分鐘車程）而勁受歡迎。

手稻滑雪場

特色： 雪場分咗「奧林匹亞區」同「高原區」，雪道選擇多樣化。

靚景： 係札幌少數可以 一邊滑雪、一邊欣賞壯麗石狩灣海景 嘅特色雪場！

地址： 北海道札幌市手稻區手稻本町 593

交通方式： JR 手稻站轉乘巴士約 15 分鐘可達。

札幌滑雪場 | 札幌藻岩山滑雪場

藻岩山滑雪場因為佢勁近市區同埋佢獨特嘅夜滑體驗而勁出名，係札幌當地人同遊客都好鍾意去嘅地方。

札幌藻岩山滑雪場

特色： 雖然雪場唔算好大，但雪質好好。

必玩： 夜晚滑雪時，可以 俯瞰成個札幌市嘅燈海 ，夜景超靚，勁啱情侶約會或者影相！

地址： 北海道札幌市南區藻岩山 199

交通方式： 札幌站搭市營電車至「纜車入口站」，再轉乘接駁車約 5 分鐘。

重要提醒： 呢個雪場明確禁止使用滑雪板（Snowboard），只可以玩雙板滑雪（Ski）！玩單板嘅朋友要揀其他雪場啦。

札幌滑雪場 | Kiroro喜樂樂滑雪場

Kiroro 喜樂樂滑雪場雖然距離札幌大約 90 分鐘車程，但佢嘅雪質被譽為全日本最頂級之一，係追求極致粉雪體驗嘅絕佳選擇！

Kiroro喜樂樂滑雪場

設施： 綜合性度假村，有兩間高品質酒店、專業兒童滑雪學校、刺激嘅雪地摩托同溫泉設施。

適合對象： 絕對係 全家大細 一齊享受北海道滑雪樂趣嘅理想之地。

地址： 北海道余市郡赤井川村常盤 128-1

交通方式： 由札幌站搭巴士約 100 分鐘可達。

札幌滑雪場 | 住宿推薦指南

喺札幌，無論你想住喺市區享受繁華便利，定係想住喺郊區酒店享受靜謐雪景，都有勁多選擇！記得用埋 Trip.com 嘅新用戶折扣呀！

札幌滑雪場 | 常見問題

札幌滑雪季節是幾時？

通常由每年 11 月尾開始，持續到第年 4 月初。不過實際日期要睇降雪量，出發前記得 check 官網。

初學者適合哪個滑雪場？

建議揀札幌國際滑雪場或藻岩山滑雪場，因為雪道夠寬闊、坡度夠平緩。

需要自備裝備嗎？

唔使！大部分滑雪場都有齊全嘅租借服務（滑雪板、雪衣、頭盔）。

有無中文教練或滑雪課程？

部分大型雪場好似手稻高原設有中文或英文教練，但最好提前預約。

哪裡可以買滑雪票？

Trip.com 建議你提早喺網上預訂滑雪套票或者交通＋門票優惠方案，通常會比現場買更平更順暢！