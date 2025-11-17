全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
札幌熊腳印住宅散步驚魂！ 公園中心9點開門後封園！
札幌熊腳印住宅散步驚魂！ 公園中心9點開門後封園！
圓山西町的毛爪早安問候
哎喲，札幌的秋冬本該是裹圍巾喝熱可可的愜意，誰知11月11日早上7點40分，中央區圓山西町10丁目住宅區突然發現寬20厘米的熊腳印，
居民嚇得直呼「早安禮物太重口」！北海道新聞報導，這是連環熊蹤的又一熱門插曲，
暖化讓森林果實少熊下山覓食，腳印從住宅延伸到路邊，像在畫地圖。
網友在X調侃：「熊腳印散步，我們腳軟散步。」這種早安，這問候總讓人以為紅葉季多點野生驚喜。🐾
宮之森夜間熊影與噴霧自救
距離2公里外的宮之森2條11丁目，10日夜間一頭1米長熊現身，腳印滿地居民慌張。
東北廣播報導，熊可能是飢餓下山翻垃圾，居民開始攜帶熊用噴霧防身，
一位阿姨說：「晚回家有點怕，這至少安心點。」環境省數據，2025年北海道熊出沒地圖紅遍，暖化推波讓熊膽子大到闖住宅。
網友在PTT旅遊板po：「宮之森熊影，紅葉季加噴霧。」香港LIHKG笑說：「札幌熊腳印，台灣熊怕怕。」這種自救，這夜間總讓危機變成必備配件。🛡
圓山動物園的熊蹤連環
9日和10日，圓山動物園發現熊足跡，10日清晨北海道神宮境內多次確認熊影，市政府火速決定11日起封閉圓山公園全域，出入口戶外廁所全關，僅公園中心9時到5時開。
朝日新聞報導，封園預計2週，經調查安全後重開，呼籤勿進山區公園避險。園內動物園員工增巡邏，熊愛翻垃圾覓食，暖化讓牠們下山頻率up。
網友在X吐槽：「圓山封園，熊園區新玩法？」這種連環，這封園總讓人感慨：公園美，熊更猛。🚧
網友的驚喜與調侃潮
事件一爆，X和LIHKG熱鬧翻！台灣網友po：「札幌熊腳印住宅，午間變午逃！」香港讀者笑：「圓山熊蹤，神宮夜間新景點？」有人怒：「熊害12死，行動起來！」；
有人萌：「熊腳印可愛，別射。」札幌市政府無暇受訪，忙處理熊案。這種潮，這風暴總讓人覺得：熊出沒，網紅無敵。📱
Japhub小編有話說
哇，這札幌熊腳印潮寫完，小編的公園票都退了！從住宅驚魂到圓山封園，這午間驚喜太萌。
如果你有北海道熊攻略，或萌熊趣聞，留言區分享～下次聊個不印的日本秋季趣事，悠閒點哦！
