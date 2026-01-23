朱凱廸出獄後發文報平安 稱眼疾獲治療、失眠紓緩 答謝家人陪伴：重拾對「家」的記憶︱Yahoo

朱凱廸（資料相片） (Photo by Sam Tsang/South China Morning Post via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案被告、前立法會議員朱凱廸早前獲釋。朱凱廸事隔數日首次在 Patreon 發文向外界報平安，表示身體狀況尚可，眼疾已獲合適治療，出獄後失眠情況亦在短時間內明顯紓緩。

朱凱廸在帖文中解釋，因「高科技帶來的新障礙」，需時數天才重新登入 Patreon，並提到至今仍未能使用 Facebook。他形容回家後一切依舊，只是家中多了一隻貓，以及一疊在囚期間寄出的家書，母親、妻子及女兒的陪伴，讓他很快重拾對「家」的記憶與質感，「沒有她們過去四年多不斷的探訪，在囚的日子要難過多了。」

獄中將收信稱為「收愛心」

朱凱廸回顧在囚 4 年多的經歷，感謝家人在期間持續探訪，認為這對渡過在囚日子十分重要。他亦提到，過去多年收到不少朋友來信鼓勵，惟因獄中時間有限及精神狀態影響，未能逐一回覆，對此感到抱歉，並向所有來信者致謝。

他在帖文中形容獄中將收信稱為「收愛心」，指出有信件的囚友往往反覆閱讀，心情亦較為輕快；相反，沒有書信或探訪的人，情緒全鬱在心裏，會被叫「死火山」。

他亦感謝獄中曾照顧自己的人，並指監獄是一個特別的地方，「在外面年薪千萬高高在上的，和在外面瞓天橋底三餐成問題的，穿起同一套囚衣後就沒分高低」，他亦因此有機會與以往未曾接觸的人深入交流，擴闊自身視野。

朱凱廸出獄當日，由警員扶肩步入住宅大廈。

被判監 4 年 5 個月

朱凱廸 1 月 15 日清晨約 5 時 43 分離開赤柱監獄，隨後乘坐七人車返回調景嶺一個私人屋苑。現場有多名便衣及軍裝警員部署，其間有便衣警員阻止記者拍攝。朱凱廸未有向記者發言，並在警員陪同下迅速進入大廈。

朱凱廸於 2021 年因涉嫌「串謀顛覆國家政權」被捕，其後在民主派初選 47 人案中認罪，於 2023 年被判監 4 年 5 個月。在囚期間，他曾出現視網膜撕裂，需要接受激光治療。朱亦因多宗與立法會及未經批准集會相關案件受審，部分刑期與 47 人案同期或分期執行，最終合共加監 2 個月零 7 日。

朱凱廸是今年首名獲釋的 47 人案被告，亦是該案中第 15 名完成刑期並出獄的人士。