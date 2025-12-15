Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

「朱古力啡＋藍」Miu式穿搭大熱！6件UNIQLO話題單品不費力穿出高級感

「朱古力啡＋藍」顏色穿搭組合大熱，簡易打造「Miu式」秋冬配色！Miu Miu 少女感風格依然大熱，最近興起「朱古力啡與天藍色」的穿搭組合，不費力就能打造高級感滿滿的時尚造型！想湊湊 Miu 式熱潮？小編為大家在 UNIQLO 搜羅了性價比高單品，一起來換新裝吧～

「朱古力啡＋藍」配色超好看！不費力打造少女高級感

「朱古力啡＋藍」配色潮流來自新世代最喜愛的 Miu Miu ！深啡色與藍色的配搭自帶「有錢人」的公主氣場，而且色系不挑身材，任何人也能穿出滿分的時尚感，散發輕熟的知性氣質，又不會過於老氣！

UNIQLO 推薦單品1）針織冷衫

簡單一件針織冷衫，即可打造「Miu式」學院風！UNIQLO Merino 羅紋圓領冷衫只需 $99，完美的深棕色非常易襯，直紋短版設計完美顯瘦，採用 100％ Merino 羊毛柔軟舒適，配上一件藍色的恤衫，即可打造「朱古力啡＋藍」Miu 風穿搭！

女裝 Merino 羅紋圓領短身針織外套

價錢：$99︱ 原價：$199

按此購買

女裝 Merino 羅紋圓領短身針織外套

UNIQLO 推薦單品2）柔滑棉質圓領針織衫

天氣稍涼的日子，圓領針織衫就是保暖之選～簡約又時尚的設計，配上高級感滿滿的朱古力啡配色，採用 100％ 純棉打造舒適透氣，同樣配上藍色的恤衫或內搭，即可打造 Miu 風造型，衣櫃必備一件！

柔滑棉質圓領針織衫

價錢：$249

按此購買

柔滑棉質圓領針織衫

UNIQLO 推薦單品3）牛津寬版恤衫

大受網民喜愛的 UNIQLO x JW Anderson 箱型恤衫，不挑身材中性時尚，加上非常正統的「Miu 系藍色」，配上啡色冷衫就能打造不失手「朱古力啡＋藍」基礎造型，返工、約會也十分完美！

牛津寬版恤衫

價錢：$199

按此購買

牛津寬版恤衫

UNIQLO 推薦單品4) 長袖 T 恤

UNIQLO:C 的極暖茄士咩混紡樽領 T 恤引起熱烈討論，輕薄透氣、配色時尚，竟然還有 HEATTECH 功能實在讓人讚嘆。天藍色極具 Miu Miu 氣息，作為內搭少女感滿滿，不過當然香港的天氣未必能經常穿 HEATTECH，因此附上天藍色的針織 Polo 恤，當作內搭同樣一流～

女裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡樽領 T 恤

價錢：$129

按此購買

女裝 HEATTECH 極暖茄士咩混紡樽領 T 恤

柔滑棉質 Polo 領針織衫

價錢：$249

按此購買

柔滑棉質 Polo 領針織衫

UNIQLO 推薦單品5）啡色帽子

棒球帽就是讓造型更隨性時尚的關鍵！深啡色羊毛帽子高級感十足，看來根本不像 $99 就能買到，精心設計的廓型可修飾臉部輪廓，不費力就能點綴溫柔又帥氣的 Miu 風著裝～

女裝 可調節帽子

價錢：$99︱ 原價：$149

按此購買

女裝 可調節帽子

UNIQLO 推薦單品6）Miu Miu 風襪子

最後就是日本爆紅的 Miu Miu 風襪子～恰到好處的鬆垮設計，配上時尚滿分的深啡色，就是衣櫃必需擁有的完美配件。超人氣襪子現時售罄，但 UNIQLO 補貨速度快，等一下也值得！

女裝 襪子

價錢：$79

按此購買

女裝 襪子

