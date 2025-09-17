蛋糕食譜｜朱古力榛子杯子蛋糕

這款杯子蛋糕味道濃郁，口感鬆軟濕潤，可可滋味令人難以抗拒。配搭可口又富果仁香氣的榛子，食落更有層次。 歡迎遊覽 "小高廚房" の 蜜蜜煮 添煮意 ♥♥ FACEBOOK專頁 ♥ http://www.facebook.com/siugokitchen

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 3-4人



食材

無鹽牛油 100克

三温糖 / 砂糖 80克

室温雞蛋 2隻

低筋麵粉 120克

無糖可可粉 20克

泡打粉 1.5茶匙

鹽 1/4茶匙

牛奶 80克

榛子粉 20克

榛子粒(取少少切碎) 50克

入爐不溶朱古力粒 60克





作法:

1 ：

將牛油和糖混合，置在容器內，用電動打蛋器以中速打發呈淡白色。

2 ：

分2-3次加入已打勻的雞蛋，繼續打發至均勻。

3 ：

篩入低粉、可可粉及泡打粉，加入榛子粉及鹽，以膠括拌勻。

4 ：

慢慢伴入牛奶攪拌成麵糊；加入棒子粒及朱古力粒(留少量裝飾用)輕混合。

5 ：

把麵糊倒入鬆餅杯子中約8分滿；再鋪上少許朱古力粒及棒子碎作裝飾。

6 ：

放入170c的焗爐內焗約 22-25 分鐘，試熟後取出，即成。

7 ：

預備：- 將牛油放軟，雞蛋置室温，粉類過篩。- 以170c預熱焗爐約15分鐘。- 預備紙托 / 焗杯(3-4cm)或鬆餅焗盆。





