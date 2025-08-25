蛋糕食譜｜朱古力瑪芬小蛋糕

天氣熱，讓人胃口不佳，清爽的低脂味噌蔬菜湯可以取代替傳統的以豬腩片來煮的日式豚汁。蔬菜如果直接加入水中煲湯，煲出來會很清但不香，所以材料要依次序的先炒過，尤其先把洋葱和瘦身的煙肉炒香，可以提升整個湯的甜味，之後把其他蔬菜煲45分鐘，最後加味噌調勻便可，金菇也能增飽肚感，可以加少許麵包便成一個營養均衡的簡餐，即睇如何製作味噌蔬菜湯：

Yahoo Food ・ 1 天前