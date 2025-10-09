蛋糕食譜｜朱古力粒香蕉馬芬

今次做的小蛋糕加咗朱古力粒、香蕉，特別好味，口感豐富好多，香好多！食譜材料調整過，質感更好吃！可以做埋未來幾日早餐嚕～ 建議日頭先好焗，因為一焗完會忍唔到狂食！ - ［instagram: snowycookingkitchen］ ［Facebook: Snowy’s Cooking Kitchen ］

製作時間: 1小時以上

份量人數: 9人以上



食材

麵粉 160g

肉桂粉 5g

鹽 少許

梳打粉 少許

香蕉 2條

糖 50g

酸種 120g

雞蛋 2隻

雲尼拿油 2滴

牛油 110g

朱古力粒 適量





作法:

1 ：



加入朱古力粒混合，倒至模具中 180度焗20分鐘即可

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51764

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com