朱古力脆脆
只需2種材料 簡單易做, 快啲試吓 fb: https://facebook.com/ahsnakescafe ig: https://instagram.com/ahsnakescafe youtube：https://www.youtube.com/@ahsnakescafe blog: https://ahsnakescafe.blogspot.com/
製作時間: 1小時以上
份量人數: 1-2人
食材
原味粟米片 60g
70%黑朱古力 100g
作法:
1 ：
⒈熱水座溶朱古力 ⒉ 加入粟米片拌勻 ⒊ 倒入模，壓實約18x14cm
2 ：
⒋放入雪櫃冷藏1小時或至凝固
3 ：
⒌脫模，切件 約4x4cm一件
4 ：
完成
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56375
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
