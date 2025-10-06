自家製「🍫朱古力🧀芝士流心餡」 第1次試整朱古力口味的流心餡，朱古力控唔可以錯過🤣🤣 用70%黑朱古力加忌廉芝士、糖、鮮奶同淡忌廉，將黑朱古力加熱至溶化再混合其他材料，然後加入球形流心餡模具，放冰格結硬之後，再脫模就完成，好方便👍👍 每次整流心餡都覺得佢地圓碌碌，好得意😍😍 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/17YyxPughL/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時以上

份量人數: 9人以上



食材

忌廉芝士 38 g

糖 8.5 g

黑朱古力 13.5 g※70%

鮮奶 30 ml

淡忌廉 20 ml



食譜份量

96 g N／A





作法:

1 ：

1. 先將忌廉芝士（忌廉芝士先放室溫軟化／用微波爐加熱至略為軟化）加入糖，攪拌成軟滑忌廉狀，備用

2 ：

1. 將黑朱古力用熱水坐溶（亦可用微波爐加熱1.5分鐘成朱古力醬；朱古力加熱不可超過50°，否則會變質而失去光澤） 2. 鮮奶和淡忌廉混合，再用微波爐加熱10秒至微暖，加入黑朱古力醬，拌勻至黑朱古力滑身（呈令面）

3 ：





1. 最後，加入忌廉芝士（分4-5次，每次加入朱古力醬後，必需攪拌至完全混合，才可再次加入朱古力醬；否則忌廉芝士容易起顆粒）攪拌至完全均勻（呈現順滑光澤的狀態）

4 ：





1. 然後將朱古力芝士流心餡（可先將朱古力芝士流心餡加入唧袋，封口）分成一份份（32／16粒@3／6 g；用唧袋加入矽膠球形流心餡模具），放進冰格冷凍1晚





