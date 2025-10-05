自家製「🍫朱古力🧀芝士餡」 呢款新口味的月餅餡係參考前年同上年的櫻花紅莓月餅同椰香芝士月餅，同樣都係以忌廉芝士為主，再變化出唔同的口味，成品綿密香濃軟滑😋😋 西式餡料配中式月餅，實行中西合璧👍👍 市面上除左冰皮月餅之外，好似無乜見到用忌廉芝士做餡料的月餅，所以都係要靠自己經驗試下💪💪 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/17JRC3Fs5p/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時以上

份量人數: 9人以上



食材

忌廉芝士 244 g

糖 52 g

蛋 34 g

淡忌廉 46.5 ml

鮮奶 64 ml

低筋麵粉 24 g

粟粉 18 g

奶粉 18 g

純可可粉 18.5 g

牛油 7.5 g



食譜份量

384 g N／A





作法:

1. 先將忌廉芝士（先放室溫軟化／用微波爐加熱至略為軟化）加入糖，攪拌成軟滑忌廉狀

1. 將已攪拌成軟滑忌廉狀的忌廉芝士和其他的材料放入已裝好攪拌刀的多功能料理機

1. 將轉速調至"Lo"，攪拌至材料混合均勻 2. 將溫度調至"100°"和轉速調至"速度 2"，當翻炒至成團和乾身（約20-25分鐘）

1. 完成後，盛出，待涼，放進雪櫃冷藏1晚，備用

