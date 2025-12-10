朱古力醬夾層聖誕手捧花束芝士蛋糕

🎄聖誕節🎄系列之 「🍫朱古力醬夾層聖誕💐手捧花束🧀芝士蛋糕」 網紅蛋糕，呃like一流🤣🤣 又靚又食得的靚靚聖誕花束蛋糕，聖誕節攞去開party無得輸，賣相好吸睛😍😍 同埋呢款蛋糕好容易整，唔需要咩技巧，又唔使忌廉抹面，又唔使脫模，款式可以好大路，如果唔識整蛋糕，可以整布丁、奶凍、木糠布丁......都得👍👍 我今次整左有自製朱古力醬做夾層的朱古力芝士蛋糕，花左少少時間整左5層✌️✌️ 成品好好味，芝士蛋糕好香滑，加埋香濃的朱古力醬，好正🤤🤤 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1AHMhe3s7o/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

廣告 廣告

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



黑朱古力醬層

黑朱古力 32.5 g※70%

鮮奶 32.5 ml



芝士蛋糕層

忌廉芝士 125 g

糖 26.5 g

鮮奶 86 ml

淡忌廉 62.5 ml

魚膠粉 4 g



食譜份量

13 cm花束蛋糕杯@400 ml 1個





作法:

1 ：

黑朱古力醬層： 1. 將黑朱古力用熱水坐溶（亦可用微波爐加熱1.5分鐘成朱古力醬；朱古力加熱不可超過50°，否則會變質而失去光澤） 2. 鮮奶用微波爐加熱10秒至微暖，加入黑朱古力醬，拌勻至黑朱古力滑身（呈令面），放涼

2 ：

芝士蛋糕層： 1. 將黑朱古力用熱水坐溶（亦可用微波爐加熱1.5分鐘成朱古力醬；朱古力加熱不可超過50°，否則會變質而失去光澤） 2. 鮮奶（66 ml）用微波爐加熱10秒至微暖，加入朱古力醬，拌勻至朱古力滑身（呈令面），放涼，備用

3 ：

1. 魚膠粉加入鮮奶中（20 ml；拌勻後，靜置5分鐘，待魚膠粉完全吸水膨脹），用熱水坐溶（如直接用熱水開溶，魚膠粉會容易結塊），攪拌至魚膠粉完全溶解，備用 2. 將忌廉芝士（忌廉芝士先放室溫軟化）攪拌成幼滑忌廉狀，備用

4 ：

1. 淡忌廉用微波爐加熱，再加入糖，攪拌至糖完全溶解 2. 然後，加入朱古力醬，拌勻 3. 再加入已混合鮮奶的魚膠粉，拌勻 4. 最後，加入忌廉芝士（分4-5次，每次加入忌廉鮮奶後，必需攪拌至完全混合，才可再次加入忌廉鮮奶；否則忌廉芝士容易起顆粒）攪拌至完全均勻（呈現順滑光澤的狀態；如有少許顆粒，可將蛋糕漿過箍）

5 ：

1. 先將1／3的蛋糕漿倒入杯子中，放進雪櫃冷藏至稍微凝固 2. 然後將一半的黑朱古力醬慢慢及輕力的倒在已稍微凝固的芝士蛋糕上，放進雪櫃冷藏（冷藏後，朱古力醬會比較濃稠一點）

6 ：





1. 再倒入1／3的蛋糕漿，放進雪櫃冷藏至稍微凝固 2. 最後，倒入剩下的黑朱古力醬，放進雪櫃冷藏後，將剩下的蛋糕漿倒在黑朱古力醬上 3. 蓋上保鮮紙，放進雪櫃冷藏至少6小時至凝固

7 ：





1. 最後，按個人喜好放上適量的聖誕裝飾，即可

8 ：







9 ：







10 ：







11 ：







12 ：







13 ：











- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56382

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com