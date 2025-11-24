朱古力食譜｜松露咖啡朱古力

睇完Wonka 旺卡呢套電影便即刻好想整返些入口即溶的香滑松露朱古力，而且聖誕將至，就一於動手做食得的聖誕禮物來送比摰愛親朋啦

製作時間: 1小時以上

份量人數: 9人以上



食材

咖啡朱古力 200克

咖啡干邑 適量

冷壓椰子油 1湯匙

72％可可粉 適量

即溶咖啡粉 1包





作法:

1 ：



先備好所有材蚪，一個圓型朱古力粒模具（必有湯丸吸塑留起可以用來）食物用手套，保鮮紙備好才開始

2 ：

準備大玻璃碗將朱古力放入琬內碗底不可以沾到熱水兄可以隔水用蒸氣熱溶D朱古力，所以最小的火煲熱水

3 ：

其間要不停用矽膠刮攪拌，即溶咖啡粉至完全軟滑便可拌入椰子油，最后才倒入咖啡干邑酒拌勻待室温放涼直至完全凝固（不喜歡酒的話可用忌廉或可可油/雲尼拿香油代替）

4 ：

帶上食物手套用膠匙挖朱古力放係鮮紙上搓圓

5 ：

后放入可可粉的碗內轆一轆表面乾燥便可放在圓型模內做定型

6 ：

用食物用的花花錫紙逐粒包裝好便可送朋友及慢慢享用

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54948

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com