朱孝天被飛出F4慘遭抹黑 內地妻爆老公暴瘦15公斤

【on.cc東網專訊】由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」早前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨日（5日）五月天阿信公開全新單曲MV《恆星不忘Forever Forever》，由周杰倫作曲、阿信填詞，MV中可見「F4-1」確定獨欠朱孝天，引發許多揣測。而朱孝天的內地妻子韓雯雯昨日也在直播中表示，很心痛老公為此瘦身15kg，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。

朱孝天先前在直播中口快爆料F4將有新歌，傳聞團隊為避免又有突發狀況，只好忍痛壯士斷臂，改以「F3」言承旭、周渝民與吳建豪繼續演出計劃，首站定於12月上海。上月8日，朱孝天也宣布開新公司，並表示：「結束了一些不好的事情，現在來到更好的開端。」公司旗下有多位藝人，包括朱孝天妻子韓雯雯。

韓雯雯在直播中說：「其實我看到他（朱孝天）這段日子，我也很揪心，你們都知道吧，就是...為能有一個好的狀態，大家站在一起能非常和諧和好看的畫面，他整整一個多月的時間瘦了30斤，就是15公斤！」她又說：「而且他也一直跟我說，為了（F4合體）這件事情，他應該把身體調理好，他也是滿心期待，從7月份到現在，沒有一點鬆懈！」

韓雯雯說，朱孝天一直很想呈現給大家溫暖和諧的F4合體畫面：「然後這段時間就突然一下，莫名其妙地撲天蓋地的一些對他黑他、造謠的事情全都來了，對他惡意的指摘，這些話就挺傷害他的，其實我們這兩年的狀態都特別好，我跟天哥就是不想爭甚麼、比甚麼，過好兩個人安穩的小日子，我真的就很知足了，你們知道嗎？」

最後，韓雯雯替老公緩頰說：「就懇請大家多一些善意吧！不要再用惡意的言語去傷害別人了，唉，更何況去傷害一個他只是一心期待、要去赴那場約的人，其實我想跟你們說的是，《流星花園》不僅僅是你們的青春、我的青春，更是天哥的青春呀，對不對？」

