朱孝天遭F4巡演除名！ 老婆心疼「他一個月狂減15公斤」：是真心想赴約
F4原訂12月在上海啟動合體巡演，未料活動尚未登場，成員朱孝天就被證實排除在外，四人重聚計畫正式破局。對此，朱孝天的妻子韓雯雯近日在直播中首度回應，語氣滿是不捨，坦言整件事讓她感到「非常揪心」。
韓雯雯表示，朱孝天原本對重組演出抱持極大期待，為了在舞台上呈現整齊、有默契的畫面，他在過去一個多月內嚴格控制飲食、調整作息，短時間內瘦下近15公斤。她說，丈夫從今年7月就開始準備，「一天都沒有鬆懈」，過程她都看在眼裡，既心疼又擔憂，因為急速減重對身體造成相當大負擔。
然而，朱孝天近月在直播中多次透露團隊尚未公開的資訊，影響宣傳節奏，成為他被F4除名的主因。巧合的是，消息公布當天正好是新歌《恆星不忘Forever Forever》推出的日子，他的缺席也在MV中直接被「F4-1」呈現，畫面僅剩言承旭、周渝民與吳建豪，引發粉絲惋惜。
面對外界批評，韓雯雯替丈夫抱不平，強調這段期間突然出現許多攻擊與抹黑，「這些話挺傷害他的。」她強調，夫妻倆近年只想過安穩生活，不求名利，「就懇請大家多一些善意，不要再用惡意的言語去傷害別人，更何況是一個真心想赴那場約的人。」
不過韓雯雯的說法也引來部分網友反彈，陸續有人翻出朱孝天過去直播內容，包含直接說不喜歡F4的歌曲、表示「唱太多了，很煩」的片段，質疑他是否真心想參與重組。有網友甚至指出，他曾親口承認自己不願意加入F3的後續演出，引發更多爭論。
事實上，朱孝天先前就在直播提到，與其他三位成員已經斷聯，也曾在訪談中坦言F4起初是被「硬湊組合」，彼此並不熟悉，長期下來壓力沉重。如今重聚後又再度拆夥，讓不少粉絲感到遺憾。
隨著《F✦ FOREVER 恆星之城》巡演即將開跑，團隊最終確定由言承旭、周渝民、吳建豪三人以「F3」形式登台，上海首站並由五月天主唱阿信補位。朱孝天則在近日另宣告成立新公司，準備投入個人發展。
