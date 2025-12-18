朱慧敏一家為愛女SheRa迎接2歲生日 一對可愛子女萌爆搶Fo

朱慧敏（Queenie）與醫生丈夫婚後育有一對子女，最近為愛女SheRa慶祝2歲生日，並分享慶生影片，囡囡SheRa和囝囝Aten都又乖又可愛！

齊齊為SheRa送上生日祝福

場面溫馨

朱慧敏於社交平台貼岀為愛女慶生的影片，寫上：「媽媽 Happy to ya Cake 🤣 1 2 3 😄」影片中，一家四口一起與SheRa迎接2歲，齊齊唱生日歌，非常溫馨。一眾星級好友都紛紛向SheRa送上祝福，趙希洛留言：「❤️So happy for you ❤️ Happy Birthday ❤️」。林盛斌謂：「最開心就係見到呢啲畫面❤️❤️❤️」。

