朱慧敏半山豪宅開直播 被發現著穿窿衫完全唔理形象凑仔極貼地
朱慧敏（Queenie）2004年參選香港小姐競選勇奪亞軍，曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集。2021年，朱慧敏與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚，並減少幕前工作，曾揚言想生夠4個嘅Queenie喺前年10月誕下囡囡SheRa，今年4月再添一子Aten，三年抱兩成功，湊成「好」字。日前，朱慧敏於半山豪宅和孩子們直播，並意外展現不修飾嘅媽媽日常。束起前額頭髮嘅朱慧敏，其居家穿著樸素，穿上灰色長袖衫配黑色闊身褲，衣服背面腋下位置更開咗一個大洞。
朱慧敏曾坦言冇請工人，照顧兩個孩子都係由佢一手包辦。今次直播中，朱慧敏笑指剛出席完女兒朋友嘅生日派對，於是分享與孩子互動日常：「因為叫化妝師幫我化晒妝，一如以往，化咗妝唔好嘥，所以見吓大家（直播）。呢個就係我真實湊小朋友情況，因為爸爸返咗工，呢個就係我真實平時一個湊兩個小朋友嘅實況嘞！」朱慧敏教女兒禮貌，要與鏡頭前同「哥哥姐姐」打招呼，而未滿1歲嘅囝囝亦開始識爬，搞到朱慧敏多次跪地試圖抱回囝囝入鏡頭。有眼利網民留言提醒朱慧敏衣服破洞，但朱慧敏完全唔在意形象，依然專注陪伴孩子陪玩陪唱歌，溫馨又貼地。
陳良貴醫生以愛妻聞名，有指求婚時贈送百萬藍籌股和半山豪宅鑰匙予朱慧敏，表達誠意。朱慧敏透露，老公已經過咗十年單身生活，二人係經好友林盛斌（Bob）介紹認識並一拍即合。
