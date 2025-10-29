朱慧敏晒一家四口萬聖節造型 醫生老公不顧形象扮法老王 網民直言好幸福

前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集，與黎諾懿呢對CP極受歡迎。直至2021年，朱慧敏與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚並減少幕前工作，先後誕下囡囡SheRa及兒子Aten，湊成「好」字。朱慧敏不時於半山豪宅直播，分享與孩子互動日常；日前（26日），朱慧敏成家人就換上萬聖節造型一齊開Live。

朱慧敏去年萬聖節分享指囡囡SheRa扮成女海盜，勇奪喺學校最佳服裝獎得主，亦係人生第一個獎項。今年多咗囝囝Aten，朱慧敏一於再囡囡準備萬聖節服裝，不過因當日老公有工作在身未能出席，於是就用心裝扮一番開Live，就連醫生老公都不顧形象玩埋一份，與朱慧敏化身法老王及埃及妖后，不過囝囝所扮嘅小法老王就搶晒鏡，被網民大讚超級可愛。唔少網民留言祝SheRa生日快樂、快高長大，亦直言朱慧敏好幸福：「你哋真係好好玩」、「你老公陪你Role play，好好呀」、「睇到你哋好靚呀」、「陳醫生好有驚」、「難得連佢老公都陪佢一齊玩先難得」、「陳醫生好配合喎」、「一家人好投入好幸福啊」等等。

朱慧敏直播截圖

朱慧敏直播截圖

朱慧敏直播截圖

朱慧敏

朱慧敏IG

