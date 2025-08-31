朱敏瀚陳曉華蜜遊大阪被斷正 與張振朗楊偲泳Double Dating

【on.cc東網專訊】無綫上位小生朱敏瀚近年備受力捧，去年他被爆與港姐冠軍出身的陳曉華撻着，雙方曾大方承認正在了解中，早前更被東網踢爆男方租屋畀「女友」住，但由於兩人正處於事業搏殺期，有指他們被公司要求低調處理感情事，所以未有公開戀情。不過繼今年5月合體追英超球隊曼聯後，日前有網民在日本捕獲朱敏瀚和陳曉華！

有網民上載合照，並寫道：「大阪逛街tvb兩位都遇到！」相中所見，該網民與張振朗、楊偲泳和朱敏瀚合照，但就未見陳曉華，有網民好奇問道：「佢哋去咗日本？有冇見曉華！！」獲回覆：「見到。」更暗示是由陳曉華揸機拍攝，即時掀起網民紛紛留言：「原來係兩pair情侶同遊」、「嘩，公開了嗎？」

