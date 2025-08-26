朱智勛一件襯衫帥翻粉絲見面會、李到晛曬高級貴公子風！男星同款單品搜出來

拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
從見面會、街拍到舞台，男星們早就把「衣Q」當作第二張臉，穿搭講究程度完全不輸女星！這次就來分享男神的時尚祕訣，無論你是哪一種風格，這波“男星同款”穿搭靈感就是最好的教科書，男生們不妨試著抄作業、照著穿就對了！
男星同款單品：李到晛BALMAIN粗花呢機車外套
韓國男神李到晛在海外粉絲見面會上、以這件BALMAIN 2025 春夏系列黑色粗花呢機車外套，展現“優雅反叛”的代名詞。粗花呢原本是高貴老錢風的代表，做成機車外套立刻變身“壞壞貴公子”，且不只在材質上玩出層次，更完美凸顯李到晛的清冷氣質＋硬派輪廓～
男星同款單品：朱智勛BALMAIN刺繡襯衫
朱智勛這回以一件 BALMAIN 2025 春夏系列黑底白字刺繡襯衫現身見面會，看似簡單的黑白對比，卻藏著滿滿的設計心機。刺繡不是傳統的浮誇花紋，而是乾淨俐落的文字排布，既保留知性氣息，也加強整體視覺焦點，簡約又不單調、時尚與內涵一次搞定。
男星同款單品：周興哲SANDRO印花短袖襯衫
周興哲這回穿上SANDROHOMME天藍色十字架印花短袖襯衫，簡直像是把藍天穿上身，印花設計低調中帶點個性，打造率性的舞台風采。這件襯衫不只是襯托他陽光率性的笑容，更是夏日舞台上的清新風景線～
男星同款單品：韋禮安SANDRO水鑽牛仔襯衫
韋禮安選擇這件SANDRO春夏系列淺藍色水鑽長袖牛仔襯衫，簡直是“牛仔也能很閃”的最佳示範！這件襯衫完美結合牛仔的休閒感與水鑽的華麗感，低調中帶點小鋒芒，讓他在舞台上像是仙氣男友—清爽、自在，還自帶亮光效果。
男星同款單品：婁峻碩SANDRO短袖簍空針織上衣
婁峻碩選穿的這件 SANDRO 男裝系列卡其色短袖簍空針織上衣，營造隨性悠然的法式格調。簍空設計若隱若現、剛剛好，性感不露骨，時尚不浮誇。整體色調溫潤中帶點率性，搭配簡單的褲款就能瞬間營造＂很懂穿＂的魅力！
