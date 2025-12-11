朱智賢聘工人姐姐照顧毛孩卻以疲倦為由拒絕放狗 ：你哋會點處理？

前港姐朱智賢（Ashley）最近聘請了工人姐姐，並於面試時表明照顧狗隻是其主要工作，不過對方卻以疲倦為由拒絕放狗兼態度差劣，Ashley忍不住於社交平台詢問網民意見。

朱智賢上Threads求救。

Ashley於Threads發文：「工人姐姐嚟咗一個星期，同我講佢好攰唔帶隻狗落街兼且態度差，你哋會點處理？」帖文吸引網民注意及留言，有網民說：「interview時有冇講過有此任務，有就提醒返佢。」Ashley回應：「Interview嗰時講到明照顧隻狗係主要工作，佢仲同我講自己好鍾意狗」。亦有網民謂：「現在啲工人姐姐係博炒，等你炒有得賠😂😂😂」。Ashley表示：「咁快就已經拒絕工作，都好難唔係咁樣諗佢😞」。有網民建議：「你警告他工作時間不能玩電話 做好曬野玩便沒問題」。Ashley指：「其實佢用我都無話過佢，我只係一開始俾咗house rule佢睇，入面寫住工作時間唔可以用電話，點知過幾日佢同我講 “而家咩年代呀？唔俾用電話？”」

